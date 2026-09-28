Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

VNeID vừa có một số thay đổi đáng chú ý, trong đó có quy định liên quan trực tiếp đến tài khoản mà người dân không nên bỏ qua.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9, một số quy định và tính năng mới trên ứng dụng VNeID chính thức được áp dụng. Trong đó, có những thay đổi người dân cần lưu ý để tránh gián đoạn sử dụng tài khoản và tận dụng các tiện ích trên ứng dụng.

Thay đổi đầu tiên đáng chú ý là hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không trùng khớp với thông tin thuê bao chính chủ.

Để tránh tình trạng này, người dân cần kiểm tra thông tin kết nối giữa số điện thoại và tài khoản VNeID. Tình trạng kết nối có thể được kiểm tra ngay tại mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng.

Từ ngày 28/9, VNeID có 5 thay đổi đáng chú ý. (Ảnh: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Đây là thông tin cần được ưu tiên rà soát, bởi số điện thoại đăng ký có liên quan trực tiếp đến việc xác thực và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Thay đổi thứ hai liên quan đến giá trị pháp lý của giấy tờ điện tử. Theo quy định mới, các giấy tờ đã được tích hợp và xác thực thành công trên VNeID có giá trị sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Đặc biệt, nếu thông tin trên ứng dụng đã được xác thực và có giá trị, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy thay thế theo quy định.

Quy định này giúp người dân có thêm lựa chọn khi thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng thông tin giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng thay vì phải chuẩn bị và xuất trình bản giấy trong những trường hợp được áp dụng.

Thay đổi thứ ba là việc mở rộng khả năng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên VNeID. Nền tảng cho phép người dân thực hiện các bước của thủ tục, từ nộp hồ sơ đến nhận kết quả đối với những dịch vụ được cung cấp trên hệ thống.

Ngoài thủ tục hành chính, người dân còn có thể thực hiện các dịch vụ liên quan đến an sinh xã hội thông qua ứng dụng. Việc miễn, giảm phí và lệ phí được áp dụng theo chính sách và quy định hiện hành.

Với những tiện ích này, VNeID không chỉ phục vụ việc định danh, xác thực thông tin mà còn được sử dụng như một nền tảng hỗ trợ người dân giải quyết công việc trực tuyến.

Thay đổi thứ tư là mở rộng nhóm đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử. Theo đó, các đối tượng thuộc diện được cấp gồm công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức theo quy định.

Việc mở rộng đối tượng giúp nhiều nhóm người dân và tổ chức có thể tiếp cận tài khoản định danh điện tử, phục vụ nhu cầu xác thực thông tin và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số.

Đối với người chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, có thể đến cơ quan Công an cấp xã để đăng ký hoặc thực hiện đồng thời trong quá trình làm thẻ căn cước.

Thay đổi thứ năm liên quan đến việc kết nối VNeID với các nền tảng và dịch vụ khác. Theo lộ trình, việc xác thực, liên kết tài khoản sẽ được triển khai trong nhiều lĩnh vực, gồm ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế và giáo dục.

Quá trình triển khai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và giữa năm 2027 đối với từng nhóm dịch vụ, nền tảng. Đây là bước mở rộng phạm vi ứng dụng của định danh điện tử trong các hoạt động giao dịch và sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Trước những thay đổi này, người dân nên chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân trên VNeID, đặc biệt là số điện thoại đăng ký tài khoản. Việc bảo đảm thông tin chính xác và hoàn thiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi sử dụng các tiện ích được cung cấp trên ứng dụng.

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ