Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng Samsung Galaxy đời cũ có thể sắp đón nhận thay đổi đáng chú ý từ Samsung.

Sau khi Galaxy S26 nhận bản cập nhật One UI 9 ổn định tại Hàn Quốc và Mỹ, Samsung được cho là đang chuẩn bị mở rộng triển khai phần mềm đến nhiều thị trường từ ngày 28/9.

Theo đó, Samsung có thể sớm mang One UI 9 đến đông đảo người dùng Galaxy hơn, sau giai đoạn triển khai ban đầu tại một số thị trường. Theo thông tin được đề cập, ngày 28/9 là thời điểm hãng dự kiến bắt đầu mở rộng phát hành phiên bản ổn định, mở ra cơ hội trải nghiệm phần mềm mới cho người dùng ở nhiều quốc gia.

Samsung được cho là sắp mở rộng bản cập nhật One UI 9 đến nhiều thị trường, mang đến cơ hội trải nghiệm phần mềm mới cho người dùng Galaxy, trong đó có các dòng máy đời cũ như Galaxy S25 và S24. (Ảnh: PhoneArena)

Galaxy S26 sẽ tiếp tục nằm trong nhóm thiết bị đầu tiên được cập nhật. Sau đó, Samsung dự kiến mở rộng One UI 9 sang Galaxy S25 và Galaxy S24. Thời gian phát hành cụ thể có thể khác nhau tùy thị trường và từng mẫu điện thoại.

Trước đó, Samsung Thái Lan từng thông báo ngày 21/9 là thời điểm phát hành One UI 9. Tuy nhiên, mốc thời gian này đã trôi qua mà không có thông báo triển khai như kỳ vọng, khiến người dùng đang chờ cập nhật không khỏi băn khoăn.

Sau đó, thông tin trên trang web của Samsung tiếp tục được điều chỉnh, với ngày 28/9 được đề cập như một thời điểm phát hành mới.

Những thay đổi liên tiếp khiến người dùng khó xác định thời điểm chính thức có thể tải về phần mềm. Trong khi đó, việc triển khai tại Hàn Quốc và Mỹ đã tạo kỳ vọng rằng Samsung sẽ sớm mở rộng phạm vi phát hành sang các thị trường khác.

Một trong những khả năng được đặt ra là Samsung cần thêm thời gian thử nghiệm và xử lý các vấn đề phần mềm trước khi triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết, chưa phải nguyên nhân được hãng xác nhận.

Với người dùng Galaxy S26, S25 và S24, điều được quan tâm hiện nay là thời điểm thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật. Dù ngày 28/9 được nhắc đến như một mốc dự kiến, lịch phát hành tại từng quốc gia vẫn có thể thay đổi.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể chủ động kiểm tra phiên bản phần mềm bằng cách truy cập Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Nếu One UI 9 đã được phân phối cho thiết bị, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng tải xuống và cài đặt.

Hiện thông tin về ngày phát hành rộng rãi vẫn cần được xác nhận, đặc biệt đối với những thị trường chưa nằm trong đợt triển khai ban đầu.

Người dùng Galaxy có thể chủ động kiểm tra phần mềm mới bằng cách truy cập mục Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm, sau đó nhấn Tải xuống và cài đặt. Nếu bản cập nhật đã được phân phối cho thiết bị, hệ thống sẽ hiển thị thông tin để người dùng tiếp tục quá trình nâng cấp.

Trước khi cài đặt, người dùng nên bảo đảm điện thoại có đủ dung lượng lưu trữ, kết nối mạng ổn định và pin đáp ứng yêu cầu cập nhật. Việc sao lưu những dữ liệu quan trọng cũng giúp hạn chế rủi ro trong quá trình nâng cấp.

Trong bối cảnh lịch phát hành vẫn phụ thuộc vào từng thiết bị và khu vực, người dùng Galaxy cần theo dõi thông báo cập nhật trực tiếp trên điện thoại để xác định thời điểm có thể trải nghiệm One UI 9.

Tham khảo Forbes