Thêm 2 loại giấy tờ điện tử quan trọng đã được cập nhật trên VssID, tất cả người dân cần kiểm tra ngay

Ứng dụng VssID vừa bổ sung sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử theo mẫu do Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia cung cấp.

Từ ngày 20/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp vào vận hành. Đáng chú ý, phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” và ứng dụng VssID được bổ sung các chức năng liên quan đến sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử, giúp người tham gia có thể theo dõi nhiều thông tin bảo hiểm trực tiếp trên môi trường số.

Trong đó, BHXH Việt Nam đã bổ sung sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử theo mẫu do Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia cung cấp. Tuy nhiên, sổ BHXH điện tử chỉ hiển thị khi cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm phần mềm được nâng cấp. Vì vậy, người đang tham gia chưa thấy ngay sổ điện tử trên VssID không đồng nghĩa dữ liệu đóng BHXH bị thiếu hoặc mất.

Sổ BHXH điện tử bổ sung thông tin quá trình đóng, hưởng

Trên ứng dụng VssID, sổ BHXH điện tử được hiển thị đối với những trường hợp được cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sổ sau thời điểm hệ thống được nâng cấp.

Mẫu sổ điện tử thể hiện các thông tin như họ tên, ngày sinh, mã số BHXH, thời gian tham gia, căn cứ và tỷ lệ đóng. Người lao động có thể theo dõi thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng; thời gian đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh quá trình đóng, thông tin về việc hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cũng được cập nhật theo quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Sổ điện tử được ký số bởi cơ quan BHXH nơi phát hành, góp phần bảo đảm tính xác thực của dữ liệu.

Thẻ BHYT điện tử hiển thị các thông tin về quyền lợi

Mẫu thẻ BHYT điện tử hiển thị những thông tin thiết yếu như mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mức hưởng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, giá trị sử dụng và thời điểm đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục.

(Ảnh: BHXH Việt Nam)

Việc tập hợp thông tin trên môi trường số giúp người dân chủ động kiểm tra quyền lợi trước khi khám chữa bệnh, kịp thời phản ánh nếu phát hiện sai lệch. Đây cũng là bước tiến trong giảm phụ thuộc vào giấy tờ, hạn chế nguy cơ thất lạc và nâng cao tính minh bạch trong thực hiện chính sách.

Hệ thống cũng tăng khả năng quản lý đơn vị chậm đóng, trốn đóng

Không chỉ bổ sung các chức năng phục vụ người tham gia, đợt nâng cấp còn tăng thêm công cụ quản lý cho cơ quan BHXH.

Hệ thống cho phép theo dõi các đơn vị chậm đóng, trốn đóng; hỗ trợ gửi văn bản đôn đốc qua thư điện tử và cập nhật quá trình xử lý, từ làm việc, kiểm tra đến xử phạt hoặc kiến nghị khởi tố.

Danh sách các đơn vị trốn đóng cũng được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH.

Như vậy, đợt nâng cấp lần này tập trung vào cả hai phía. Người tham gia có thêm công cụ để theo dõi quá trình đóng, hưởng và quyền lợi BHYT, trong khi cơ quan BHXH có thêm dữ liệu và công cụ để quản lý nghĩa vụ đóng của các đơn vị.