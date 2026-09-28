Từ hôm nay (28/9), người dân có VNeID chú ý thay đổi quan trọng liên quan tới tài khoản giao dịch

Người sở hữu các loại tài khoản sau sẽ phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31/12/2026.

Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn tất việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID) chậm nhất vào ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản trong lĩnh vực ngân hàng có thời hạn thực hiện đến ngày 30/6/2027.

Quy định này được Chính phủ bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định 320/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 13/8/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Theo Điều 19 Nghị định 320/2026, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Trong đó, với 11 lĩnh vực gồm giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh; mạng xã hội tại Việt Nam, các tài khoản đã được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 31/12/2026.

Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng, thời hạn hoàn thành việc liên kết, xác thực được kéo dài đến ngày 30/6/2027.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu trên áp dụng cho tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Ngoài ra, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải được liên kết, xác thực trước khi đưa vào sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đầy đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Những thay đổi trên VNeID từ ngày 28/9 mà nhiều người dân cần biết

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Từ ngày 28/9, ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức áp dụng hàng loạt quy định và tính năng mới.

Để đảm bảo quyền lợi và tránh gián đoạn trong giao dịch, người dân cần nắm rõ 5 điểm quan trọng sau:

Thứ nhất, khóa tài khoản nếu sử dụng SIM không chính chủ

Hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không trùng khớp thông tin chính chủ. Người dân có thể tự kiểm tra tình trạng kết nối thông tin ngay tại mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID.

Thứ hai, giấy tờ tích hợp có giá trị pháp lý như bản gốc

Tất cả giấy tờ đã được xác thực và tích hợp thành công trên VNeID có giá trị hoàn toàn tương đương bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan chức năng không được phép yêu cầu người dân xuất trình bản cứng nếu thông tin đã hiển thị hợp lệ trên ứng dụng.

Thứ ba, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trọn gói

Người dân có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, nhận kết quả đến tích hợp tài khoản an sinh xã hội trực tiếp trên nền tảng. Đồng thời, các chính sách miễn, giảm phí và lệ phí cũng được áp dụng tự động khi thực hiện giao dịch qua VNeID.

Thứ tư, mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh

Chính sách định danh điện tử mở rộng cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, trẻ dưới 6 tuổi đã có thẻ căn cước, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức.

Thứ năm, lộ trình bắt buộc liên kết tài khoản đa nền tảng

Các tài khoản ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế và giáo dục sẽ bắt buộc phải xác thực và liên kết với VNeID. Lộ trình triển khai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và giữa năm 2027.

Mọi cá nhân cần chủ động rà soát lại thông tin cá nhân trên VNeID, đặc biệt là số điện thoại đăng ký. Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể đến Công an xã, phường, thị trấn gần nhất để thực hiện đăng ký hoặc kết hợp làm cùng lúc khi làm thẻ căn cước.