Lời khuyên cho người đang thuê chung cư

Thuê chung cư để ở cần lưu ý những gì?

Thuê chung cư để ở thường mang lại nhiều tiện nghi hơn trong cuộc sống vì dịch vụ tiện ích đầy đủ dưới chân tòa nhà. Nhưng đổi lại, người thuê không chỉ trả tiền cho diện tích căn hộ. Phí dịch vụ, gửi xe, điện nước, tiền đặt cọc, chi phí sửa chữa hay những quy định riêng của ban quản lý đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như số tiền phải chi mỗi tháng.

1. Đừng chỉ xem căn hộ, hãy quan tâm cả tình trạng các khu vực sinh hoạt chung

Khi đi thuê chung cư, nhiều người dành phần lớn thời gian xem nội thất bên trong căn hộ nhưng lại ít quan sát chính tòa nhà. Trong khi đó, người thuê sẽ sử dụng sảnh, thang máy, hành lang, bãi xe và các khu vực chung mỗi ngày.

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Nên thử đi thang máy vào giờ cao điểm, xem thời gian chờ có lâu không; xuống khu vực gửi xe để kiểm tra lối ra vào có thuận tiện; quan sát hành lang có sạch sẽ, có mùi hay thường xuyên có đồ đạc chắn lối đi không. Nếu có thể, hãy ghé tòa nhà vào buổi tối thay vì chỉ xem nhà ban ngày. Những điều này cho thấy khá rõ chất lượng vận hành mà ảnh quảng cáo căn hộ không thể hiện được.

2. Kiểm tra quy định của ban quản lý trước khi ký hợp đồng

Đây có lẽ là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa thuê chung cư và thuê nhà riêng. Người thuê không chỉ làm việc với chủ nhà mà còn phải tuân thủ nội quy của tòa nhà.

Có nơi quy định chặt về việc nuôi thú cưng, sửa chữa căn hộ, chuyển đồ, đăng ký người ở, khách ra vào, sử dụng tiện ích hoặc thời gian thi công. Nếu người thuê có nhu cầu đặc biệt như nuôi chó mèo, thường xuyên làm việc tại nhà, có người thân ở cùng hoặc hay có khách đến chơi, nên hỏi thẳng ban quản lý trước khi ký hợp đồng.

Đừng chỉ nghe chủ nhà nói "ở bình thường không vấn đề gì". Một thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê không nhất thiết đồng nghĩa với việc ban quản lý cũng chấp thuận. Biết quy định trước sẽ tránh tình trạng dọn vào rồi mới phát hiện một thói quen sinh hoạt của mình không phù hợp với tòa nhà.

3. Hỏi kỹ về thẻ cư dân, thẻ thang máy và quyền sử dụng tiện ích

Một căn hộ chung cư thường đi kèm nhiều loại quyền sử dụng và phương thức kiểm soát ra vào. Có tòa nhà dùng thẻ cư dân để đi thang máy, có nơi yêu cầu đăng ký thông tin người thuê, đăng ký phương tiện hoặc cấp thẻ riêng cho từng người.

Ảnh minh họa

Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể gây bất tiện nếu không hỏi trước. Người thuê nên xác nhận mình được cấp bao nhiêu thẻ, mất thẻ xử lý thế nào, khách đến chơi ra vào bằng cách nào, có được sử dụng bể bơi, phòng gym, khu vui chơi hay không và những tiện ích nào phải trả thêm tiền. Nếu chủ nhà quảng cáo "căn hộ có đầy đủ tiện ích", cũng nên xác định rõ tiện ích đó có thực sự dành cho người thuê hay chỉ dành cho chủ sở hữu hoặc phải mua gói sử dụng riêng.

4. Kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy và cách tòa nhà xử lý sự cố

Đây là yếu tố không nên bỏ qua khi thuê một căn hộ nằm trong tòa nhà cao tầng. Người thuê nên biết vị trí thang thoát hiểm, lối thoát nạn, chuông báo cháy và các khu vực tập kết khi có sự cố. Có thể quan sát xem lối thoát hiểm có thông thoáng hay bị để đồ chắn lối hay không.

Ngoài ra, nên tìm hiểu cách ban quản lý thông báo khi có sự cố, thang máy được xử lý thế nào khi mất điện và tòa nhà có thường xuyên diễn tập hoặc kiểm tra các hệ thống an toàn hay không. Đây không phải những thứ khiến căn hộ đẹp hơn, nhưng lại là phần của chất lượng sống mà người thuê sẽ sử dụng và phụ thuộc vào trong suốt thời gian ở.

Thuê chung cư vì thế không nên chỉ là bài toán "căn hộ này bao nhiêu tiền?". Người thuê đang trả tiền để sử dụng cả một không gian sống nằm trong một tòa nhà được vận hành bởi nhiều bên. Phí dịch vụ, thang máy, tiện ích, nội quy, an toàn của tòa nhà đều có thể tác động trực tiếp đến việc một căn hộ có thực sự đáng thuê hay không. Càng xác định ở lâu, những yếu tố nằm "ngoài cánh cửa căn hộ" này càng đáng được kiểm tra kỹ trước khi ký hợp đồng.