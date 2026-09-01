Thuê căn hộ 40m2 giá 3,9 triệu/tháng, cô gái chi gần 20 triệu cải tạo: Thành quả không thể chê!

Căn hộ rộng 2 phòng ngủ nhưng có giá thuê siêu rẻ vì tình trạng quá cũ.

Một ngôi nhà - không quan trọng là nhà đi thuê hay nhà của mình, đều sẽ phản ánh một phần tính cách, lối sống của người ở. Có người xem nhà thuê chỉ là nơi ở tạm nên chẳng mấy khi chăm chút, nhưng cũng có người dù biết mình sẽ không ở đó mãi vẫn muốn biến từng góc nhỏ thành không gian thật sự thuộc về mình.

Blogger Bao Zou Xue Bi là một trường hợp như vậy. Cô gái ở Quảng Đông này đã chi khoảng 5.000 NDT (khoảng 19,5 triệu đồng) để cải tạo căn nhà thuê 40m2 vốn cũ kỹ, xuống cấp. Sau khi sửa lại tường, thay sàn và bổ sung nội thất, căn nhà gần như "lột xác", trở nên sáng sủa, gọn gàng và có cảm giác như một tổ ấm thực sự.

Bao Zou Xue Bi cho biết căn hộ cô thuê gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, có giá chỉ 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,9 triệu đồng). Điểm khiến cô quyết định thuê nơi căn hộ này, đầu tiên phải kể đến mức giá quá rẻ với diện tích 40m2. Tiếp đến là vị trí rất thuận tiện, gần công ty nên cô có thể đi bộ đi làm, tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển.

Bao Zou Xue Bi trong căn hộ 40m2 sau khi cải tạo

Hành trình lột xác căn hộ xuống cấp

Sau khi được chủ nhà đồng ý, Bao Zou Xue Bi bắt tay vào thay đổi căn nhà theo cách của mình. Vì đây là nhà thuê nên cô không đập phá hay thay đổi kết cấu, mà chủ yếu tập trung vào những hạng mục có thể tháo dỡ và mang theo khi chuyển đi.

Đầu tiên là phần tường. Những khu vực bị bong tróc, ẩm mốc được cô xử lý lại, cạo bỏ lớp tường hỏng rồi trát bột và sơn mới. Với những mảng tường xuống cấp trên diện rộng, cô sử dụng sơn latex để làm mới toàn bộ. Khoản này tốn khoảng 500 NDT (khoảng 1,95 triệu đồng) và được chủ nhà hoàn lại.

Phòng khách trước và sau khi cải tạo

Tiếp đến là sàn nhà. Sàn gạch cũ khiến tổng thể căn phòng thiếu sự đồng nhất nên cô quyết định phủ lên trên một lớp sàn màu gỗ sáng. Cô lựa chọn loại sàn có thể lắp trực tiếp và có thể tháo ra tương đối dễ dàng. Chi phí lắp đặt và phần sàn này vào khoảng hơn **2.000 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng).

Còn về nội thất, đây là hạng mục Bao Zou Xue Bi hoàn thiện dần trong quá trình sinh sống. Một số món đồ có sẵn từ nơi ở trước được cô mang theo. Sau đó, cô tiếp tục ghé các cửa hàng đồ cũ để tìm thêm sofa, thảm, tủ cạnh bàn ăn, tủ nhiều ngăn, bàn ghế và tủ lạnh. Tổng chi phí cho những món đồ này khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,7 triệu đồng).

Phòng ngủ trước và sau khi cải tạo

Khu vực bếp trước và sau khi cải tạo

Điều đáng chú ý là Bao Zou Xue Bi không xem việc bỏ tiền sửa nhà thuê là một khoản đầu tư "lỗ" chỉ vì căn nhà không thuộc sở hữu của mình. Khi một người theo dõi hỏi rằng chuyển đi rồi chẳng phải lại mất công tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ đồ đạc hay sao, cô thừa nhận: "Mệt chứ, nhưng cũng chỉ mệt vài ngày. Sau đó mỗi ngày được tận hưởng không gian mình thích là được. Cứ sống cho hiện tại, đừng tự đặt trước những phiền phức chưa xảy ra".

Quan điểm này cũng nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ những người đang thuê nhà. Một số người cho rằng không nên bỏ quá nhiều tiền vào căn nhà không phải của mình. Có người từng tự thuê người sơn sửa, gọi dịch vụ vệ sinh nhiều lần nhưng chỉ sau nửa năm đã bị chủ nhà yêu cầu chuyển đi, từ đó không muốn thuê những căn nhà quá cũ và bẩn nữa.

Một số người khác lại đặt vấn đề về những thiết bị có sẵn trong nhà. Chẳng hạn, nếu chủ nhà không muốn mua thêm máy giặt hay tủ lạnh, người thuê phải trả thêm khoảng 50 NDT/tháng (khoảng 195.000 đồng) cho mỗi thiết bị. Với trường hợp này, Bao Zou Xue Bi cho rằng có thể tìm mua đồ cũ ngay gần nơi ở. Khi chuyển nhà, nếu không muốn mang theo, người thuê vẫn có thể bán lại cho cửa hàng đồ cũ.

Căn hộ 40m2 lột xác hoàn toàn sau khi Bao Zou Xue Bi chi tiền cải tạo

Sau khi cải tạo, căn nhà cũ gần như thay đổi hoàn toàn diện mạo. Điểm khiến nhiều người thích thú nhất là khả năng đón sáng của căn phòng. Ban ngày, căn nhà gần như không cần bật đèn, ánh nắng có thể tràn vào qua cửa sổ. Chỉ cần kéo rèm, cô đã có một góc nhỏ đủ sáng để thư giãn, đọc sách hay ngồi ngắm cây cối bên ngoài.

Bao Zou Xue Bi còn bố trí thêm những món đồ nhỏ như cây xanh, thảm, ghế nằm và các vật dụng trang trí để tạo cảm giác thoải mái hơn. Với cô, một căn nhà thuê vẫn có thể là nơi để trở về sau một ngày làm việc, thay vì chỉ là chỗ ở tạm thời.

Bởi vậy, điều cô muốn chia sẻ sau quá trình cải tạo không nằm ở việc một căn nhà thuê có thể đẹp đến đâu, mà là cách mỗi người lựa chọn tận hưởng không gian mình đang sống. Nhà có thể là nhà thuê, nhưng cuộc sống bên trong vẫn là của mình. Chỉ cần một chút thay đổi, thêm một chiếc ghế tựa bên cửa sổ, một góc để ngồi thẫn thờ hay vài món đồ mình thực sự yêu thích, căn phòng sau giờ làm cũng có thể trở thành nơi khiến người ta muốn trở về.

(Nguồn: Sina)