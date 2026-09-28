Giá vàng hôm nay 28/9: Giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce

Sáng 28/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.261 USD/ounce, giảm 23 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm khi chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những lo ngại liên quan đến lạm phát, giá năng lượng, căng thẳng địa chính trị.

Tuần qua, trái với dự báo của hầu hết chuyên gia, giá vàng đã trải qua những phiên giao dịch tương đối khó khăn và liên tục giảm. Áp lực của thị trường kim loại quý là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Trong tuần, có thời điểm vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.245 USD/ounce vào thứ Năm trước khi thu hút lực cầu bắt đáy, giúp kim loại quý thu hẹp đà giảm trong tuần và chốt tuần quanh vùng 4.285 USD/ounce. Như vậy, tính chung tuần, giá vàng đã giảm tới hơn 90 USD mỗi ounce so với chốt tuần liền trước đó.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.261 USD/ounce, giảm 23 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã không còn nhiều niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của kim loại quý, sau khi những dự báo của họ vào tuần trước đã sai lệch đáng kể.

Cụ thể, trong số 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ còn 5 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; trong khi bốn người khác dự đoán kim loại quý sẽ tiếp tục giảm và 5 nhà phân tích còn lại dự đoán giá vàng sẽ biến động đi ngang.

Trong khi đó, những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì tâm lý tương đối tích cực. Trong số 152 phiếu bầu thu được trong cuộc thăm dò trực tuyến, có 57%, dự đoán giá vàng sẽ tăng, trong khi 23% dự đoán giảm và 20% giữ quan điểm trung lập.