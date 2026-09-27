Giá vàng hôm nay 27/9: Đi ngang phiên cuối tuần

Sáng 27/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.284 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Vàng đi ngang trước những hy vọng mới về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz .

Giá vàng trải qua một tuần khó khăn nữa khi những nỗ lực ban đầu để ổn định trên mức 4.350 USD/ounce bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ-Iran.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng phục hồi nhẹ vào thứ Sáu khi giá dầu giảm với hy vọng mới về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, trong khi đồng USD giảm giá và các nhà đầu tư mua vào quay trở lại thị trường kim loại.

Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng tăng lãi suất cao, và giá vàng giao ngay đã không thể vượt qua mốc 4.300 USD/ounce trước khi kết thúc tuần.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.284 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, và Phố Wall được chia khá đều giữa phe lạc quan, phe bi quan và phe trung lập sau xu hướng lạc quan nhất quán của tuần trước.

Năm chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 người khác dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. 5 nhà phân tích còn lại dự đoán giá vàng sẽ biến động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 152 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì đa số lạc quan gần như không thay đổi. 86 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 57%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 35 người khác, tương đương 23%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 31 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20%, dự kiến giá vàng sẽ đi ngang.