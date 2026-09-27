Có nên mua vàng đúng ngày nhận lương?

Vừa nhận lương, một số người chuyển ngay một phần tiền sang mua vàng để “cất đi”, thay vì chờ đến cuối tháng xem còn bao nhiêu.

Cách này có thể giúp việc tích lũy trở thành một thói quen, nhưng không có nghĩa ngày nhận lương lúc nào cũng là thời điểm phù hợp để mua vàng.

Nếu muốn mua vàng đều đặn, ngày nhận lương có một lợi thế

Điểm đáng nói của việc mua vàng vào ngày nhận lương không nằm ở giá vàng của ngày hôm đó, mà ở thời điểm tiền vừa về tài khoản.

Nếu đợi đến cuối tháng mới quyết định có mua vàng hay không, khoản tiền dự định dành để tích lũy rất dễ bị dùng vào những việc khác. Ngược lại, nếu xác định trước một khoản cố định sau khi nhận lương, việc mua vàng trở thành một phần trong kế hoạch chi tiêu hàng tháng.

Cách này cũng giúp mình bớt phải trả lời câu hỏi “tháng này có nên mua không?” mỗi lần nhìn thấy giá vàng thay đổi.

Nhưng nhận lương không có nghĩa là phải mua ngay

Một khoản tiền vừa nhận về vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý: tiền nhà, hóa đơn, các khoản thanh toán, chi phí sinh hoạt và những khoản đã lên kế hoạch từ trước.

Vì vậy, nếu sau khi trừ các khoản cần thiết mà số tiền còn lại không nhiều, việc cố mua vàng chỉ vì đã đặt ra thói quen hàng tháng có thể khiến dòng tiền trở nên chật chội hơn.

Thói quen tích lũy chỉ có ý nghĩa khi khoản tiền dành cho nó thực sự là phần mình có thể để dành. Không nên lấy tiền cần dùng trong tháng để duy trì một lịch mua vàng cố định.

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Mua cùng một số tiền mỗi tháng khác với mua cùng một lượng vàng

Nếu chọn mua vàng định kỳ, có một điểm cần phân biệt: số tiền cố định và số lượng vàng cố định không phải là một.

Ví dụ, nếu đặt ngân sách 3 triệu đồng mỗi tháng, số vàng mua được sẽ thay đổi theo giá tại thời điểm mua. Khi giá cao, số lượng mua được ít hơn; khi giá thấp hơn, số lượng mua được nhiều hơn.

Cách này giúp khoản tiền dành cho vàng được kiểm soát trước, thay vì mỗi tháng lại cố mua một lượng vàng nhất định rồi phải chi thêm tiền khi giá tăng.

Đừng để ngày nhận lương biến thành ngày phải mua bằng mọi giá

Mua định kỳ có thể giúp giảm việc ra quyết định theo cảm xúc, nhưng nó cũng không có nghĩa là cứ đến ngày nhận lương thì phải mua bất kể hoàn cảnh.

Nếu tháng đó xuất hiện một khoản chi lớn, cần bổ sung tiền dự phòng hoặc kế hoạch tài chính đã thay đổi, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh khoản dành cho vàng. Quan trọng là duy trì được nguyên tắc tích lũy, chứ không phải duy trì một lịch mua vàng cứng nhắc.

Nếu đã mua định kỳ, đừng vì giá thay đổi mà liên tục phá kế hoạch

Một trong những lý do mua vàng theo lịch có thể giúp người tích lũy dễ quản lý hơn là mình không cần dự đoán từng ngày giá sẽ tăng hay giảm.

Nếu tháng nào cũng mua một khoản vừa với khả năng tài chính, việc giá thay đổi sẽ được phản ánh vào giá mua của từng lần. Còn nếu thấy giá tăng thì lập tức mua nhiều hơn vì sợ đắt thêm, hoặc thấy giá giảm thì dồn toàn bộ tiền vào mua, kế hoạch tích lũy ban đầu sẽ nhanh chóng biến thành những quyết định theo thị trường.

Đây cũng là lúc cần nhớ rằng mục tiêu của việc mua định kỳ là tạo thói quen tích lũy, không phải tìm đúng ngày có giá tốt nhất.

Vậy có nên mua vàng đúng ngày nhận lương?

Có thể, nếu đây là khoản tiền đã được xác định để tích lũy và việc mua vào thời điểm nhận lương giúp mình giữ được kỷ luật tài chính. Nhưng không có lý do để xem ngày nhận lương như một “ngày vàng” đặc biệt về mặt giá cả.

Nếu muốn xây thói quen này, có thể bắt đầu bằng một khoản tiền cố định mà mình thực sự có thể để dành mỗi tháng. Sau đó, điều quan trọng hơn việc chọn đúng ngày là theo dõi tổng số tiền đã dành cho vàng, số lượng đã mua và mục tiêu mình muốn đạt được.

Nói cách khác, ngày nhận lương có thể là một mốc tốt để nhớ đến việc tích lũy, nhưng không nhất thiết là tín hiệu để mua vàng bằng mọi giá.