30 tuổi bỏ việc lương 203 triệu/tháng, đi bán hàng rong kiếm 81 triệu/tháng

Lựa chọn nghe qua tưởng rất ngược đời nhưng thực tế thì không.

Ở tuổi 30, Alvin Tan - Chàng trai từng làm việc tại Meta Singapore đã đưa ra 1 quyết định mà anh tự miêu tả rằng “ai cũng nói tôi dở hơi”: Nghỉ việc tại Meta - Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để… đi bán hàng rong.

Alvin Tan cho biết mức lương của anh khi còn làm cho Meta rơi vào khoảng 10.000 SGD/tháng (khoảng 203 triệu đồng). Hiện tại, sau khi nghỉ việc văn phòng, từng thử đi bán hàng rong rồi lại chuyển sang bán mì, thu nhập trung bình hàng tháng của Alvin Tan chỉ còn khoảng 4.000 SGD (81 triệu đồng) - chưa bằng 1 nửa ngày xưa.

Quyết định nghỉ việc của Alvin Tan diễn ra trong bối cảnh Meta bắt đầu cắt giảm khoảng 10% nhân sự vào tháng 5/2026. Với Alvin, nguy cơ mất việc trong ngành công nghệ không phải điều quá bất ngờ. Anh cho biết sự phát triển của AI khiến anh đã nghĩ đến khả năng kỹ sư phần mềm có thể bị thay thế hoặc thu hẹp cơ hội việc làm. Thay vì chờ đến khi mình trở thành một trong những người bị cắt giảm, Alvin chọn chủ động rời đi trước.

Alvin Tan

“Tôi nghĩ nếu cuối cùng vẫn có thể mất việc, tại sao không chủ động làm điều đó trước?” - Alvin chia sẻ. Với anh, việc chuyển sang kinh doanh đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm về kết quả thay vì phụ thuộc vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.

Tư duy kinh doanh “thử nghiệm trước, mở rộng sau”

Alvin không lập tức bỏ một khoản tiền lớn để mở quán ăn. Anh bắt đầu với tư duy của “dân công nghệ”: Thử nghiệm trước, mở rộng sau.

Ban đầu, Alvin tự nấu mì Hokkien mee tại nhà và đem cho mọi người ăn thử miễn phí. Sau đó, anh tham gia các sự kiện ẩm thực để tiếp tục kiểm chứng món ăn trước khi mở quầy mì rong mang tên Umami tại Geylang vào tháng 7/2025. Anh cho rằng không nên vừa bắt đầu kinh doanh đã lập tức bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm để mở một cửa hàng lớn. Thay vào đó, việc thử sức từng bước giúp anh biết sản phẩm có thực sự được khách hàng đón nhận hay không.

Khi bắt đầu bán mì để kiếm tiền, Alvin nhanh chóng nhận ra nấu ăn ngon chưa đủ để kinh doanh có lãi. Trước đó, anh dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện hương vị món ăn nhưng lại chưa tính kỹ giá thành nguyên liệu. Trong khi Hokkien mee tại Singapore thường có giá khoảng 5-6 SGD/suất (khoảng 102.000-122.000 đồng), Alvin phải tìm cách cân bằng giữa chi phí làm ra một bát mì và mức giá khách hàng sẵn sàng trả.

Hiện Hokkien mee mà Alvin bán với giá khoảng 6-8 SGD/suất (khoảng 122.000-162.000 đồng). Quầy mì của anh có thể đạt doanh thu tối đa 19.000 SGD/tháng (khoảng 386 triệu đồng). Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, Alvin kiếm được khoảng 4.000 SGD/tháng (81 triệu đồng).

Sau 1 thời bán mì rong, Alvin Tan đã mở được 1 tiệm mì nhỏ

So với mức lương thời còn làm cho Meta, thu nhập của Alvin đã giảm tới 60%. Đồng thời, anh phải làm việc nhiều giờ hơn và tự gánh thêm nhiều rủi ro kinh doanh. Những ngày ế khách cũng đồng nghĩa với việc nguyên liệu đã mua có thể phải bỏ đi. Alvin kể có những hôm anh phải vứt bỏ rất nhiều nguyên liệu, điều khiến anh không khỏi tiếc nuối. Chỉ khi ngày càng nhiều khách biết đến quầy và quay lại thường xuyên, tình hình kinh doanh mới dần cải thiện.

Thu nhập giảm mạnh vẫn sống tốt vì chi tiêu không nhiều

Sau hơn 1 năm rời ngành công nghệ, từ bỏ cuộc sống văn phòng, Alvin cho biết tư duy tài chính của bản thân cũng thay đổi đáng kể. Khi còn thu nhập ổn định và cố định hàng tháng, việc tiết kiệm hay đầu tư của Alvin cũng diễn ra rất đều đặn và quy củ. Tuy nhiên khi quầy mì rong chưa mang lại nguồn thu đủ tốt, có tháng Alvin chẳng để dành được đồng nào để đầu tư.

Dẫu vậy, Alvin vẫn không hối hận với lựa chọn nghỉ việc ở Meta để đi bán mì. Anh cho rằng chẳng sớm thì muộn, bản thân cũng phải thay đổi. Chủ động đón nhận sự thay đổi ở tuổi 30, vẫn có việc để làm, vẫn kiếm được tiền, với anh thế đã là một điều đáng mừng.

Alvin cho biết nhu cầu chi tiêu của bản thân không quá lớn. Anh chủ yếu cần tiền cho ăn uống, đi lại bằng phương tiện công cộng, và mỗi năm đi du lịch 1 mình. Alvin hiện cũng chưa có kế hoạch kết hôn hay sinh con, lựa chọn này giúp Alvin có thêm dư địa tài chính, cũng như thời gian để thử sức với công việc kinh doanh. Với những người đang phải chăm lo cho gia đình và con cái, Alvin cho rằng bước chuyển từ công việc văn phòng sang ngành ăn uống có thể là một lựa chọn khó khăn hơn.

Nhìn lại quyết định của mình, Alvin không nghĩ đó là một sự hy sinh hay đánh đổi gì quá lớn, anh chỉ xem đó là chi phí cơ hội. Kiếm ít tiền hơn, ngủ ít hơn và có ít thời gian dành cho gia đình, bạn bè hay những sở thích cá nhân nhưng đổi lại, Alvin có thể tự quyết định mình muốn làm gì với công việc kinh doanh của mình. Với Alvin, cảm giác một ý tưởng sau nhiều giờ thử nghiệm cuối cùng cũng hoạt động được là thứ khiến lựa chọn này trở nên đáng giá.

(Nguồn: CNA)