Việc cần làm gấp trước ngày nhận lương

Còn vài ngày nữa nhận lương, tranh thủ làm 5 việc này để biết tiền tháng vừa rồi đã đi đâu và tháng tới có những khoản nào đang chờ.

Sắp đến ngày nhận lương, nhiều người thường có cảm giác chỉ cần cố thêm vài ngày là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng trước khi một khoản tiền mới về tài khoản, đây lại là lúc nên dành vài phút nhìn lại tiền của mình để tháng mới không tiếp tục lặp lại cách chi tiêu của tháng cũ.

1. Kiểm tra số tiền thực sự còn lại

Số dư tài khoản không phải lúc nào cũng là số tiền bạn có thể tiêu. Trước ngày nhận lương, hãy nhìn lại xem trong số tiền đang có, bao nhiêu khoản đã được dành cho những việc khác hoặc sẽ phải thanh toán trong vài ngày tới.

Tiền nhà, hóa đơn, khoản thanh toán thẻ, tiền đã chuyển cho người khác nhưng chưa ghi vào sổ chi tiêu... đều nên được tính đến. Sau khi trừ những khoản này, bạn mới biết mình thực sự còn bao nhiêu tiền để dùng đến ngày nhận lương.

Đây cũng là cách tránh tâm lý “vẫn còn tiền” rồi chi thêm một chút, đến lúc có khoản phải trả lại phải xoay xở.

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2. Nhìn lại những khoản đã tiêu trong tháng

Không cần ngồi thống kê từng nghìn đồng. Chỉ cần mở lịch sử giao dịch và nhìn lại những khoản chi gần nhất, đặc biệt là các khoản xuất hiện nhiều lần.

Một món đồ vài chục nghìn có thể không đáng kể, một lần gọi đồ ăn cũng vậy. Nhưng nếu những khoản này lặp lại gần như mỗi ngày, tổng số tiền có thể khác khá nhiều so với cảm giác ban đầu. Việc nhìn lại cuối tháng không nhằm khiến bạn thấy mình đã tiêu quá nhiều, mà để biết tiền của mình đang đi đâu. Đây cũng là thông tin hữu ích để điều chỉnh tháng sau nếu cần.

3. Chốt trước những khoản chắc chắn phải trả trong đầu tháng tới

Ngày nhận lương thường tạo cảm giác tài khoản vừa “có tiền trở lại”, nhưng thực tế một phần trong số đó đã có nơi để đi.

Hãy nhớ trước những khoản chắc chắn phải trả trong những ngày đầu tháng như tiền thuê nhà, học phí, các hóa đơn, khoản trả thẻ hoặc những khoản định kỳ khác. Nếu có những khoản lớn đã biết từ trước, càng nên tính ngay thay vì chờ đến lúc tiền về mới xử lý.

Khi biết trước phần tiền này phải dành cho việc gì, số tiền còn lại cũng dễ phân bổ hơn.

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4. Kiểm tra những khoản đang tự động trừ tiền

Đây là một việc khá dễ bỏ qua vì mỗi khoản thường không quá lớn. Một vài gói đăng ký, ứng dụng, dịch vụ lưu trữ hay phí thành viên có thể vẫn được trừ đều hàng tháng dù bạn không còn sử dụng thường xuyên.

Trước ngày nhận lương, có thể kiểm tra lại danh sách các khoản thanh toán định kỳ và hủy những dịch vụ không còn cần thiết. Không phải khoản nào vài chục nghìn cũng cần cắt, nhưng việc biết mình đang trả tiền cho những gì sẽ giúp tránh những khoản chi kéo dài chỉ vì quên.

5. Quyết định trước một khoản sẽ để dành khi lương về

Một trong những lý do tiền tiết kiệm thường không còn nhiều vào cuối tháng là vì chúng ta chờ xem “tháng này còn dư bao nhiêu” rồi mới để dành.

Trước ngày nhận lương, hãy xác định trước một khoản bạn muốn giữ lại cho mục tiêu tiết kiệm hoặc một khoản dự phòng. Khi tiền về, chuyển khoản này ra trước thay vì chờ đến cuối tháng mới quyết định.

Cách này không khiến bạn phải tiết kiệm một con số giống nhau trong mọi tháng. Điều quan trọng hơn là khoản tiền dành cho tương lai được tính đến trước khi những khoản chi khác bắt đầu xuất hiện.

Ngày nhận lương thường được xem là lúc một tháng tài chính mới bắt đầu. Nhưng vài phút chuẩn bị từ cuối tháng cũ có thể giúp bạn bước vào tháng mới với một bức tranh rõ ràng hơn: mình còn bao nhiêu tiền, phải trả những gì và có thể giữ lại bao nhiêu. Thay vì chỉ chờ lương về để thấy tài khoản tăng lên, hãy dùng những ngày cuối tháng để quyết định tiền đó sẽ đi đâu.