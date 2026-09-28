Một ngân hàng tăng lãi suất của loạt thẻ tín dụng lên gần 48%/năm

Ngân hàng này công bố biểu lãi suất với 33 dòng thẻ tín dụng cùng mức 3,99%/tháng, tương đương 47,88%/năm. Trong đó, 17 dòng thẻ có lịch áp dụng mới, 16 dòng giữ nguyên lãi suất.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo cập nhật biểu lãi suất thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân. Theo thông báo, lãi suất được áp dụng từ ngày sao kê tiếp theo cộng thêm ba ngày, sau thời điểm khách hàng nhận được thông báo. Ngân hàng lưu ý thời gian áp dụng có thể lùi lại và sẽ được cập nhật tới khách hàng nếu có thay đổi.

Theo biểu lãi suất, 17 dòng thẻ có ngày áp dụng mới từ 29/9 đến 28/10/2026, tương ứng kỳ sao kê tháng 10 và tháng 11/2026. So với hiện tại, lãi suất nhiều dòng thẻ đã tăng khoảng 0,7 - 1 điểm %/tháng.

Cụ thể, từ ngày 29/9, mức lãi suất 3,99%/tháng áp dụng với năm dòng thẻ gồm VPBank YoJo Visa Platinum, VPBank Private Visa Infinite, UnionPay Free Ways, VPBank GameON Mastercard và VPBank MWG Mastercard Credit.

Từ ngày 30/9, sáu dòng thẻ tiếp theo áp dụng mức lãi suất này gồm Visa Platinum Travel Credit, California Platinum, California Signature, Visa Signature Travel Credit, Diamond World và Diamond World Lady. Cả hai nhóm trên đều có kỳ sao kê áp dụng là tháng 10/2026.

Đối với kỳ sao kê tháng 11/2026, thẻ VNA Credit có ngày áp dụng lãi suất mới là 13/10. Các thẻ Titanium Lady Credit, Titanium StepUp Credit và TIMO áp dụng từ ngày 23/10; Super Shopee Platinum Credit và Platinum Cashback Credit áp dụng từ ngày 28/10.

Trong khi đó, 16 dòng thẻ còn lại được ngân hàng ghi rõ "lãi suất không đổi", tiếp tục ở mức 3,99%/tháng. Nhóm này có VPBank No 1 Credit, VPBank MC2 MasterCard, Shopee Platinum Credit, VPBank JCB Z, Prestige Credit và một số dòng thẻ khác. Như vậy, số lượng 33 dòng thẻ trong biểu không đồng nghĩa toàn bộ đều được tăng lãi suất trong đợt này.