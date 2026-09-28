Tài khoản ngân hàng liên tục nhận được số tiền 20 triệu, 10 nghìn, 5 nghìn, 2 nghìn đồng,...: Nguyễn Thị Thùy SN 1984 lập tức đến công an trình báo

Sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người phụ nữ liên tục chuyển thêm 2 nghìn, 5 nghìn,... kèm số điện thoại để liên hệ với người nhận.

Vừa qua, Công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ vừa hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1984, thường trú tại xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhận lại 20 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn phường.

Chị Thùy hiện là công nhân tại một nhà máy ở tỉnh Tây Ninh. Khi thực hiện giao dịch, do bất cẩn nên đã nhập nhầm số tài khoản và không kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận, chị đã chuyển 20 triệu đồng cho một người không quen biết.

Phát hiện nhầm lẫn, trong lúc bối rối, chị Thùy liên tục chuyển thêm những khoản tiền nhỏ vào tài khoản trên, lần thì 20.000 đồng, lần thì 10.000 đồng, rồi 5.000 đồng, 2.000 đồng. Mỗi giao dịch, chị đều ghi kèm số điện thoại với mong muốn người nhận tiền liên hệ lại để trao đổi, hoàn trả.

Tuy nhiên, việc bất ngờ nhận được 20 triệu đồng, sau đó là nhiều khoản tiền nhỏ liên tiếp từ người lạ lại khiến chủ tài khoản lo lắng. Người nhận đã trình báo Công an phường Tân An để được hướng dẫn giải quyết. Chị Thùy cũng liên hệ cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ nhận lại tài sản.

Nắm được tình hình, Công an phường Tân An hướng dẫn hai bên liên lạc và đã thống nhất đến trụ sở Công an phường để giải quyết. Khi được người nhận tiền hẹn gặp, chị Thùy đồng ý và đã di chuyển từ Tây Ninh đến Cần Thơ.

Qua trao đổi, giải thích của cán bộ Công an phường, người nhận tiền đã an tâm, sẵn sàng phối hợp hoàn trả. Dù phải dành thời gian xử lý sự việc ngoài ý muốn, người này vẫn thiện chí hỗ trợ để chị Thùy nhận lại đầy đủ tài sản.

Lực lượng Công an phường hướng dẫn 2 bên chuyển trả lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm, bao gồm cả số tiền lẻ mà chị Thùy chuyển thêm sau đó.

Từ sự việc của chị Thùy, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng kiểm tra số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Việc liên tục chuyển thêm tiền kèm lời nhắn trong lúc mất bình tĩnh có thể khiến người nhận càng lo lắng, làm quá trình liên hệ thêm khó khăn.

Theo Công an thành phố Cần Thơ