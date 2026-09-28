Cơ quan Thuế lưu ý người hưởng lương: Có thể được giảm trừ tới 47 triệu đồng/năm, cần giữ những giấy tờ này

Người hưởng lương có thể được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục – đào tạo với tổng mức tối đa 47 triệu đồng/năm nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, song phải tự quyết toán thuế thay vì ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập.

Thuế Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 47199/HAN-QLDN5 hướng dẫn về giảm trừ các khoản chi cho y tế, giáo dục – đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nội dung hướng dẫn liên quan trực tiếp đến người lao động có phát sinh chi phí khám chữa bệnh, học tập cho bản thân và người phụ thuộc.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, người nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể được áp dụng các khoản giảm trừ này khi đáp ứng đầy đủ điều kiện. Những điểm cần lưu ý gồm phạm vi chi phí được giảm trừ, hóa đơn, chứng từ và trách nhiệm tự quyết toán thuế.

Hai khoản chi được giảm trừ với tổng mức tối đa 47 triệu đồng/năm

Theo nội dung công văn dẫn quy định tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả được giảm trừ với tổng mức không quá 23 triệu đồng/năm.

Đối với chi phí giáo dục – đào tạo tại cơ sở trong nước, tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm. Khoản chi bao gồm học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục – đào tạo.

Như vậy, tổng mức giảm trừ tối đa của hai nhóm chi phí là 47 triệu đồng/năm, áp dụng đối với các khoản chi đủ điều kiện của người nộp thuế và người phụ thuộc. Đây là khoản được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế, không phải số tiền thuế được giảm hoặc được hoàn trực tiếp.

Có hóa đơn vẫn cần đáp ứng điều kiện về nguồn chi trả

Để được tính giảm trừ, các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định, thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc. Riêng chi phí y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng thời, khoản chi không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân; ngân sách nhà nước; quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc các khoản chi trả của bảo hiểm dưới các hình thức.

Điều này đồng nghĩa, người nộp thuế cần kiểm tra cả nội dung chứng từ và nguồn thanh toán thực tế, không chỉ lưu giữ hóa đơn.

Công văn cũng lưu ý một số khoản do người sử dụng lao động chi cho y tế, giáo dục – đào tạo đã thuộc diện không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN sẽ không được tính tiếp vào khoản giảm trừ này.

Các khoản đó bao gồm tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân trong mức quy định; học phí từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả thay cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam hoặc con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài.

Ngoài ra, tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề do người sử dụng lao động trả thay, phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc theo kế hoạch của đơn vị, cũng thuộc nhóm được lưu ý.

Đối với khoản hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo, mức không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền hỗ trợ thực tế theo hóa đơn, chứng từ, nhưng tối đa không vượt quá viện phí sau khi trừ phần tổ chức bảo hiểm đã chi trả, nếu có.

Các khoản chi y tế thuộc trường hợp giảm thuế đối với bệnh hiểm nghèo theo quy định cũng không được tính vào khoản giảm trừ nêu trên.

Muốn áp dụng giảm trừ, người lao động phải tự quyết toán

Một điểm người hưởng lương cần đặc biệt chú ý là khi có yêu cầu giảm trừ chi phí y tế, giáo dục – đào tạo, người nộp thuế không được ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả thu nhập mà phải tự quyết toán thuế TNCN.

Vì vậy, người lao động có nhu cầu áp dụng chính sách cần chủ động lưu giữ chứng từ ngay khi phát sinh chi phí, kiểm tra thông tin của bản thân hoặc người phụ thuộc và chuẩn bị hồ sơ để trực tiếp quyết toán.

Về hóa đơn điện tử, công văn lưu ý người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định. Với dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn về nguyên tắc là khi hoàn thành cung cấp dịch vụ; nếu thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền, không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và viện phí, khi khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử, cơ sở thực hiện lập và giao hóa đơn theo quy định.

Trong mỗi lượt khám chữa bệnh, cơ sở y tế phải lập bảng kê chi phí cho người bệnh. Cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử có thể lập bảng kê điện tử và cung cấp qua phương tiện, thiết bị điện tử theo quy định.

Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở y tế, giáo dục thực hiện đúng quy định về hóa đơn, chứng từ; các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động phổ biến chính sách đến người lao động để bảo đảm quyền lợi về thuế.

Người nộp thuế cần chuẩn bị gì?

- Lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chi phí y tế, giáo dục – đào tạo; riêng khám chữa bệnh cần có bảng kê chi phí.

- Kiểm tra thông tin người nộp thuế hoặc người phụ thuộc trên chứng từ.

- Rà soát nguồn thanh toán, tránh kê khai khoản đã được tổ chức, cá nhân hoặc bảo hiểm chi trả.

- Tự quyết toán thuế nếu yêu cầu áp dụng khoản giảm trừ này; liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi có vướng mắc.