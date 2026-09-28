Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Người tham gia Bảo hiểm xã hội cần lưu ý thay đổi mới liên quan đến giấy tờ điện tử và CCCD.

Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID vừa được bổ sung chức năng hiển thị sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử, cho phép người tham gia theo dõi và sử dụng giấy tờ bảo hiểm ngay trên ứng dụng.

Tuy nhiên, hiện sổ BHXH điện tử mới hiển thị với một số trường hợp được cấp mới hoặc cấp đổi sau khi hệ thống nâng cấp từ ngày 20/9.

Sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử có thể thay thế bản giấy

Theo quy định tại Thông tư 09/2026/TT-BTC, sổ BHXH điện tử được cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của mỗi người tham gia. Dữ liệu được lưu trữ, cập nhật thường xuyên và tích hợp với tài khoản VssID, đồng thời liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2.

Mẫu thẻ BHYT điện tử. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử BHXH)Mẫu thẻ BHYT điện tử. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử BHXH)

Về nội dung, sổ BHXH điện tử có đầy đủ thông tin như sổ giấy, bao gồm dữ liệu cá nhân và quá trình tham gia bảo hiểm. Khi phát sinh thay đổi về thông tin cá nhân, quá trình đóng hoặc việc giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, dữ liệu liên quan cũng được cập nhật vào hệ thống.

Tương tự, thẻ BHYT điện tử được tạo lập từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm theo mã số BHXH của người tham gia, sau đó tích hợp trên VssID và liên kết với VNeID mức độ 2. Việc bổ sung hai loại giấy tờ này giúp người dùng có thể theo dõi thông tin bảo hiểm ngay trên thiết bị di động.

Đáng chú ý, sổ BHXH điện tử và thẻ BHYT điện tử không chỉ có chức năng tra cứu mà còn được sử dụng trong các thủ tục thực tế. Người tham gia có thể dùng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời sử dụng thẻ BHYT điện tử khi khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.

Theo quy định, khi người tham gia xuất trình sổ BHXH điện tử hợp lệ, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu cung cấp thêm sổ giấy. Tương tự, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không được yêu cầu người bệnh xuất trình thẻ BHYT bản giấy nếu đã sử dụng thẻ điện tử hợp lệ.

Vì sao chưa phải ai cũng thấy sổ BHXH trên VssID?

Dù hệ thống đã được nâng cấp, việc hiển thị sổ BHXH điện tử trên VssID hiện chưa áp dụng đồng loạt cho toàn bộ người tham gia. Trước mắt, chức năng này được triển khai đối với những trường hợp được cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sổ sau thời điểm phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp.

Với những người đang sử dụng sổ BHXH giấy, dữ liệu có thể chưa được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cơ quan BHXH cần tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện thông tin trước khi sử dụng dữ liệu làm căn cứ giải quyết các chế độ.

Điều này đồng nghĩa việc chưa nhìn thấy sổ BHXH điện tử trên ứng dụng không nhất thiết là dấu hiệu tài khoản gặp lỗi hay quyền lợi bảo hiểm bị ảnh hưởng. Khả năng hiển thị phụ thuộc vào tình trạng dữ liệu và tiến độ cấp mới, cấp đổi tại cơ quan BHXH.

Trong khi đó, thẻ BHYT đã được cấp và đang hiển thị trên VssID trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý như thẻ giấy. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng thẻ điện tử khi đi khám, chữa bệnh theo quy định.

Mã số BHXH bắt đầu chuyển sang số CCCD

Bên cạnh việc bổ sung giấy tờ điện tử, một thay đổi khác đang được triển khai trên hệ thống BHXH là chuyển từ sử dụng mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (CCCD) để nhận diện người tham gia.

Từ đầu tháng 9, BHXH Việt Nam bắt đầu thực hiện chuyển đổi trên các hệ thống nghiệp vụ, trong đó có VssID. Quá trình này được triển khai lần lượt tại từng cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cơ sở, thay vì cập nhật đồng loạt trên toàn quốc.

Vì vậy, thời điểm tài khoản VssID của mỗi người được cập nhật có thể khác nhau, tùy thuộc vào tiến độ đồng bộ dữ liệu tại từng đơn vị. Trong giai đoạn chuyển đổi, người dùng có thể gặp sự khác biệt về cách hiển thị thông tin nhận diện giữa các hệ thống.

Việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc CCCD nhằm thống nhất thông tin người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hỗ trợ đối soát và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan. Đây cũng là một phần trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lý bảo hiểm trên môi trường số.

Theo Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam