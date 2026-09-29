Đi tìm một bộ ly hợp: vì sao thợ sửa ở Indonesia ngại nhận xe Trung Quốc

Một chủ xưởng sửa chữa tại Indonesia kể rằng ông từng đi tìm bộ ly hợp cho chiếc xe thương mại DFSK Super Cab, tìm mãi không ra, cuối cùng phải lấy chi tiết tương đương của hãng khác lắp vào.

Câu chuyện nhỏ đó nói khá nhiều về thứ mà người mua xe Trung Quốc ít nghĩ tới, đó là điều gì xảy ra khi xe hết bảo hành và chủ xe muốn mang ra xưởng ngoài.

Hai chủ xưởng nói cùng một điều

Ngày 17/9/2026, chuyên trang Kompas đăng ý kiến của các chủ xưởng sửa chữa phổ thông tại Indonesia về việc họ ngại nhận những dòng xe nào. Ông Kamal, một chủ xưởng, nói rằng trong nhóm hãng Trung Quốc thì Wuling gây khó nhất, dịch vụ hậu mãi như thể không được quan tâm, đồ ngoài hãng thì có thể tìm được nhưng đồ chính hãng phải đặt rồi chờ.

Vụ bộ ly hợp cho chiếc DFSK Super Cab là ví dụ ông đưa ra để minh họa. Đây là một chi tiết hao mòn thông thường trên xe thương mại nhỏ, thứ mà với xe Nhật cùng hạng thì thợ gọi một cuộc điện thoại là có. Với chiếc xe này, ông phải đi tìm rồi cuối cùng lắp chi tiết tương đương của hãng khác. Trở ngại tương tự lặp lại với một dòng xe cỡ nhỏ đời cũ của thương hiệu Trung Quốc khác.

Hình cắt của cụm ly hợp và hộp số, nơi đĩa ly hợp nằm giữa bánh đà và trục sơ cấp.

Ông Budi, chủ xưởng Syafiq Auto Garage ở khu Cilendek thuộc Bogor, cũng thuộc nhóm ngần ngại này. Xưởng của ông vốn nhận đủ loại xe, từ Honda, Nissan tới Toyota, và đôi lần làm cả xe Chevrolet của Mỹ, tức đây không phải chỗ chỉ quen một thương hiệu.

Lý do không nằm ở phụ tùng, mà nằm ở phần điện tử

Theo ông Kamal, ngoài chuyện phụ tùng thì việc lập trình bộ điều khiển điện tử và cách bố trí cảm biến trên xe Trung Quốc khác hẳn nền tảng xe Nhật mà thợ phổ thông làm hàng ngày. Nhận một chiếc xe như vậy vào xưởng đồng nghĩa với việc nhận luôn rủi ro tháo ra rồi không lắp lại được đúng trạng thái, hoặc lắp xong mà hệ thống không nhận chi tiết mới.

Cần sòng phẳng rằng danh sách xe bị xưởng ngoài né tại Indonesia không chỉ có xe Trung Quốc. Hai thương hiệu Mỹ là Ford và Chevrolet cũng nằm trong đó, nên thứ quyết định ở đây là độ dày của hệ sinh thái quanh một thương hiệu chứ không phải xuất xứ của chiếc xe.

Hệ sinh thái ấy gồm ba thứ đi cùng nhau, gồm phụ tùng tương đương bán sẵn ngoài thị trường, tài liệu kỹ thuật tra cứu được, và thiết bị chẩn đoán đọc được dữ liệu của xe. Thiếu một trong ba thì mọi hư hỏng đều phải quay về đại lý chính hãng, còn chi phí và thời gian chờ thì chủ xe gánh. Với xe Nhật tại Đông Nam Á, ba thứ đó được tích lũy suốt mấy chục năm, nên một chiếc xe 15 tuổi vẫn có chỗ sửa ở thị trấn nhỏ.

Xe chờ xuất khẩu xếp tầng tại một cảng ở Trung Quốc, nơi lượng xe xuất đi tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng mạng lưới dịch vụ.

Phía các hãng đang xây lớp đỡ đó

Các hãng Trung Quốc không ngồi yên. Wuling là thương hiệu Trung Quốc bán chạy nhất Indonesia, có nhà máy lắp ráp tại Cikarang, và tổ chức cuộc thi tay nghề hậu mãi thường niên, trong đó kỳ tháng 11/2025 có 228 người dự ở bốn hạng mục gồm cố vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên xe xăng và kỹ thuật viên xe điện. Hãng cũng chạy chương trình xưởng trực dịp lễ và giảm giá phụ tùng.

Một thương hiệu Trung Quốc giới thiệu mẫu SUV mới tại sự kiện ra mắt, nhịp ra mẫu mới liên tục đặt thêm gánh nặng lên khâu phụ tùng.

Các thương hiệu mới vào cũng phải trả lời câu hỏi này. Ngày 31/7/2026, trước những phản ánh trên mạng xã hội về phụ tùng khan hiếm, đại diện Jetour và Jaecoo tại Indonesia đều lên tiếng khẳng định đã chuẩn bị kho. Ông Mohammad Ilham Pratama của Jaecoo nói đại ý rằng khách bỏ ra 499 triệu Rupiah mua xe mà lỡ có chi tiết phải thay lại buộc phải chờ thì cũng tội cho khách.

Vấn đề là xây một mạng lưới thợ biết việc, một kho phụ tùng đủ sâu và một hệ thống tài liệu mở là công việc tính bằng năm chứ không tính bằng quý. Trong khoảng thời gian đó, những chiếc xe đã bán ra vẫn chạy, vẫn hỏng và vẫn cần chỗ sửa.

Điều mà các chủ xưởng Indonesia đang nói tới không phải chuyện xe Trung Quốc hỏng nhiều hay ít, mà là chuyện một chiếc xe khi hỏng thì có bao nhiêu nơi đủ điều kiện mở nó ra. Càng ít nơi nhận, chủ xe càng mất quyền mặc cả về giá và về thời gian.

Đây cũng là phần chi phí không xuất hiện trong bảng giá và không lộ ra trong hai ba năm đầu, khi xe còn bảo hành và mọi thứ đều do đại lý lo. Nó chỉ hiện ra đúng vào lúc chủ xe bắt đầu muốn tự chọn nơi sửa cho rẻ hơn, và khi đó chênh lệch giữa các thương hiệu mới bộc lộ.

Việt Nam có mạng lưới gara độc lập rất dày, và phần lớn xe hết bảo hành đều sống nhờ mạng lưới ấy, giống nhiều thị trường đang phát triển khác. Với một mẫu xe đang cân nhắc, phép thử nhanh nhất là hỏi vài gara quen xem họ có nhận sửa dòng đó hay không, vì câu trả lời của thợ thường chính xác hơn mọi cam kết đến từ hãng.