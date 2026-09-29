Hơn 90% người dùng iPhone không hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 chế độ "Im lặng" và "Không làm phiền"

Cùng giúp iPhone hạn chế những âm thanh và thông báo gây phiền nhiễu, nhưng chế độ “Im lặng” và chế độ “Không làm phiền” thực chất hoạt động theo 2 cách khác nhau.

Với người dùng iPhone, “Im lặng” và “Không làm phiền” là 2 chế độ quen thuộc nhưng không phải ai cũng phân biệt rõ. Cả hai đều được sử dụng khi người dùng không muốn điện thoại phát ra tiếng hoặc làm gián đoạn công việc, cuộc họp, thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của hai chế độ này không giống nhau.

Theo đó, chế độ “Im lặng” chủ yếu xử lý phần âm thanh, trong khi chế độ “Không làm phiền” thuộc hệ thống Tập trung (Focus), cho phép người dùng kiểm soát sâu hơn những thông báo và cuộc gọi nào được phép xuất hiện.

Chế độ “Im lặng”

Chế độ Im lặng (Silent Mode) là cách nhanh nhất để tắt âm thanh trên iPhone. Với các mẫu iPhone sử dụng công tắc Chuông/Im lặng, người dùng chỉ cần gạt công tắc để chuyển sang chế độ này. Trên một số mẫu iPhone mới, nút Tác vụ (Action Button) có thể được thiết lập để bật hoặc tắt chế độ Im lặng.

Khi chế độ Im lặng được bật, iPhone không phát âm thanh chuông đối với cuộc gọi, tin nhắn hay các thông báo thông thường. Tuy nhiên, thông báo vẫn có thể xuất hiện trên màn hình và iPhone vẫn có thể rung tùy theo cài đặt.

Ảnh minh họa: Internet

Một điểm nhiều người dễ nhầm là Im lặng không phải chế độ chặn thông báo. Điện thoại vẫn có thể hiển thị thông báo trên màn hình và người dùng vẫn có thể nhìn thấy chúng. Tùy cài đặt, thiết bị cũng có thể rung khi nhận cuộc gọi hoặc thông báo.

Đáng chú ý, báo thức trong ứng dụng Đồng hồ vẫn phát âm thanh ngay cả khi iPhone đang ở chế độ Im lặng. Apple cũng xác nhận báo thức vẫn hoạt động khi bật Không làm phiền hoặc các chế độ Tập trung khác.

Hiểu đơn giản, nếu người dùng chỉ muốn “điện thoại không kêu nhưng vẫn muốn biết có thông báo gì đến”, Im lặng là lựa chọn phù hợp.

Chế độ “Không làm phiền”

Khác với Im lặng, chế độ Không làm phiền (Do Not Disturb) là một chế độ thuộc hệ thống Tập trung của iPhone. Apple giới thiệu hệ thống Tập trung từ iOS 15, cho phép người dùng giảm sự sao lãng bằng cách kiểm soát những cuộc gọi, cảnh báo và thông báo nào được phép làm phiền mình.

Khi bật Không làm phiền, iPhone sẽ tắt tiếng các cuộc gọi, cảnh báo và thông báo, ngoại trừ những người hoặc ứng dụng mà người dùng cho phép trong cài đặt Tập trung. Quan trọng hơn, người dùng có thể chọn trước những người hoặc ứng dụng vẫn được phép gửi thông báo ngay cả khi chế độ này đang hoạt động.

Chẳng hạn, một người có thể thiết lập Không làm phiền để không nhận thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội trong thời gian làm việc nhưng vẫn cho phép cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một số liên hệ quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Người dùng cũng có thể thiết lập lịch để Không làm phiền tự động bật vào những khoảng thời gian nhất định. Apple cho phép tùy chỉnh chế độ này thông qua đường dẫn Cài đặt > Tập trung > Không làm phiền, sau đó thiết lập người, ứng dụng, màn hình hoặc lịch hoạt động theo nhu cầu.

Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa hai tính năng: "Im lặng" thiên về việc giảm âm thanh của thiết bị, còn "Không làm phiền" cho phép người dùng kiểm soát cả cách iPhone xử lý các thông báo và cuộc gọi.

Khi nào nên dùng “Im lặng”, khi nào chọn “Không làm phiền”?

Nếu đang ngồi trong văn phòng, quán cà phê hoặc một không gian cần hạn chế tiếng chuông nhưng vẫn muốn nhanh chóng nhìn thấy thông báo, người dùng có thể chọn Im lặng.

Khi cần hạn chế sự gián đoạn trong công việc, học tập, cuộc họp hoặc thời gian nghỉ ngơi, người dùng có thể sử dụng Không làm phiền để chủ động kiểm soát những cuộc gọi và thông báo nào được phép xuất hiện. Điểm đáng chú ý là với tính năng này, người dùng không nhất thiết phải lựa chọn giữa việc “nhận tất cả” và “chặn tất cả”. Với Không làm phiền, iPhone cho phép thiết lập ngoại lệ, chẳng hạn chỉ cho phép một số người hoặc ứng dụng gửi thông báo.

Ngoài Không làm phiền, hệ thống Tập trung của iPhone còn có nhiều chế độ khác như Cá nhân, Làm việc, Ngủ hoặc Lái xe. Người dùng có thể tùy chỉnh từng chế độ theo hoàn cảnh sử dụng.

Vì vậy, chỉ cần hiểu đúng điểm khác biệt này, người dùng có thể tận dụng iPhone hiệu quả hơn.

(Tổng hợp)