Từ tháng 9, ứng dụng VssID có 2 thay đổi lớn, người dân cần kiểm tra ngay để đảm bảo quyền lợi

Ứng dụng VssID vừa chính thức bổ sung sổ bảo hiểm điện tử và thay đổi toàn bộ cách nhận diện tài khoản người dùng. Đây là đợt nâng cấp quan trọng giúp hàng triệu người lao động dễ dàng đi khám bệnh hoặc giải quyết các chế độ bảo hiểm mà không cần phải mang theo giấy tờ bản cứng.

BHXH và BHYT điện tử chính thức thay thế bản giấy

Từ ngày 20/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống phần mềm mới, đưa sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bản điện tử lên thẳng ứng dụng VssID. Các giấy tờ số này được trích xuất trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và liên kết chặt chẽ với tài khoản VNeID mức độ 2, đảm bảo đầy đủ thông tin y hệt như bản giấy truyền thống.

Người tham gia có thể trực tiếp dùng sổ điện tử này để làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm hoặc trợ cấp thất nghiệp. Đặc biệt, theo quy định mới, khi người dân đã xuất trình giấy tờ điện tử hợp lệ trên VssID, các bệnh viện và cơ quan giải quyết chế độ tuyệt đối không được yêu cầu cung cấp thêm bản giấy.

Hiện tại, tiện ích số đã chính thức ra mắt, tuy nhiên nhiều người dùng sau khi cập nhật ứng dụng vẫn chưa tìm thấy sổ bảo hiểm điện tử của mình. Theo BHXH Việt Nam, sổ điện tử trước mắt được hiển thị với các trường hợp được cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” được nâng cấp. Những sổ giấy cũ chưa được số hóa đầy đủ vào hệ thống quốc gia sẽ cần thêm thời gian để cơ quan chức năng cập nhật và đối soát dữ liệu. Trong thời gian chờ đợi, các thẻ bảo hiểm y tế điện tử vốn đã hiển thị trên VssID từ trước vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý để sử dụng đi khám chữa bệnh bình thường.

Số định danh trên CCCD thay thế mã số BHXH

Song song với việc số hóa giấy tờ, hệ thống bảo hiểm đang có một thay đổi bước ngoặt về cách nhận diện người tham gia. Bắt đầu từ tháng 9, mã số bảo hiểm xã hội quen thuộc đang dần được thay thế bằng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên toàn bộ hệ thống nghiệp vụ của VssID. Quá trình đồng bộ này không diễn ra đồng loạt mà phụ thuộc vào tiến độ triển khai của từng cơ quan bảo hiểm địa phương.

Mục đích của sự thay đổi này là nhằm thống nhất tuyệt đối dữ liệu người tham gia bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này, người dùng nên chủ động đăng nhập ứng dụng để kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, đảm bảo dữ liệu trùng khớp để không ảnh hưởng đến quyền lợi về sau