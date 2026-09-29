Cơ quan Thuế yêu cầu người dân kiểm tra lại ngay tin nhắn SMS với nội dung sau

Thuế tỉnh Nghệ An thông tin về việc gửi tin nhắn đế người nộp thuế.

Thuế Tỉnh Nghệ An đang triển khai gửi tin nhắn đến người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý nhằm thông tin, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ kê khai, quyết toán thuế theo quy định.

Tên hiển thị tin nhắn (Brandname): CucThueN.An

Khi nhận được tin nhắn, người nộp thuế đề nghị kiểm tra nội dung thông báo; đăng nhập ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra dữ liệu thuế; gửi phản hồi nếu phát hiện sai lệch và thực hiện quyết toán, nộp số tiền thuế còn thiếu (nếu có) theo quy định.

Người nộp thuế vui lòng lưu ý Brandname (tên hiển thị tin nhắn) CucThueN.An để nhận biết thông tin do Thuế Tỉnh Nghệ An gửi và chủ động thực hiện các nội dung được thông báo.