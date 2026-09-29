LG OLED evo AI W6: Khi TV được nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật trong nhà

Không chỉ là thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí, LG OLED evo AI W6 được thiết kế để hòa vào không gian sống với kiểu dáng dán tường siêu mỏng, kết nối không dây và khả năng biến màn hình thành một phần của nội thất.

Trong nhiều không gian phòng khách hiện đại, TV thường là một trong những thiết bị có kích thước lớn nhất, đồng thời cũng là điểm thu hút ánh nhìn. Vì vậy, cách một chiếc TV hiện diện trong căn phòng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể không gian. Với LG OLED evo AI W6, LG lựa chọn một hướng tiếp cận khác: thay vì để TV trở thành một vật thể nổi bật riêng biệt, sản phẩm được thiết kế để hòa quyện vào kiến trúc và nội thất xung quanh.

Thiết kế siêu mỏng, gần như hòa vào bức tường

Điểm gây ấn tượng đầu tiên ở LG OLED evo AI W6 là thiết kế dán tường với độ mỏng thực tế 9,9 mm. Khi được lắp đặt, màn hình nằm sát mặt tường, tạo cảm giác chiếc TV gần như trở thành một phần của bề mặt phía sau.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những không gian theo đuổi phong cách tối giản. Không còn cảm giác một thiết bị điện tử lớn đang chiếm vị trí trung tâm, W6 hướng tới một diện mạo gọn gàng hơn, để người dùng có thể tập trung vào tổng thể căn phòng.

Ngay cả hệ thống kết nối cũng được LG xử lý theo hướng này. Toàn bộ cổng kết nối sẽ được tích hợp vào hộp điều khiển không dây Zero Connect Box có kích thước nhỏ hơn 35% so với thế hệ trước, nhờ đó hạn chế sự xuất hiện của dây cáp quanh khu vực lắp đặt.

Khi màn hình không chỉ để xem TV

Một trong những cách LG W6 mở rộng vai trò của màn hình là biến TV thành một phần của không gian nội thất ngay cả khi không xem nội dung giải trí.

Với LG Gallery+, màn hình có thể hiển thị hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh và nội dung phù hợp với nhiều phong cách không gian. Người dùng có thể lựa chọn những hình ảnh phù hợp với căn phòng, biến màn hình lớn thành một điểm nhấn thị giác thay vì một bề mặt đen khi TV đang ở trạng thái chờ.

Kết hợp với thiết kế siêu mỏng, cách tiếp cận này giúp W6 có thể thay đổi diện mạo của căn phòng theo từng thời điểm. Khi cần giải trí, đây là một màn hình OLED lớn; khi không sử dụng, nó có thể trở thành một phần của không gian trang trí.

Công nghệ phía sau phục vụ trải nghiệm sống

Không gian đẹp sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi công nghệ bên trong cũng được thiết kế để phục vụ cách người dùng sử dụng TV hàng ngày. LG OLED evo AI W6 được trang bị bộ xử lý Alpha 11 AI Gen3, với hiệu năng xử lý AI (NPU) nhanh hơn 5,6 lần so với bộ xử lý a9 AI Gen8 trên các mẫu OLED evo năm trước, theo công bố của LG. Bộ xử lý này hỗ trợ AI Dual 4K Upscaling chuyển nội dung độ phân giải thấp thành hình ảnh 4K sắc nét, rõ ràng hơn, cùng Hyper Radiant Color Technology và AI Picture Pro.

TV cũng hỗ trợ 4K 165Hz True Wireless thông qua Zero Connect Box, mang đến khả năng truyền tải hình ảnh độ phân giải cao mà không cần kết nối dây trực tiếp tới màn hình. W6 là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland, xác nhận chất lượng hình ảnh truyền không dây tương đương tín hiệu gốc về độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR. Với người dùng chơi game, W6 hỗ trợ 4K 165Hz cùng NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

Về âm thanh, AI Sound Pro tạo hiệu ứng âm thanh vòm ảo 11.1.2 kênh. Ở khía cạnh cá nhân hóa, Voice ID nhận diện giọng nói để chuyển sang hồ sơ riêng của từng thành viên và gợi ý nội dung theo lịch sử xem. AI Concierge đề xuất nội dung, từ khóa tìm kiếm và tính năng trên webOS 26 dưới dạng thẻ thông tin khi nhấn nút AI trên remote, không cần rời khỏi nội dung đang xem. AI Chatbot hiểu mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn "màn hình quá tối", để hướng dẫn người dùng điều chỉnh cài đặt phù hợp.

Các trải nghiệm người dùng này được bảo vệ bởi LG Shield, hệ thống bảo mật tích hợp cho webOS với bảy công nghệ bảo mật cốt lõi. Người dùng cũng được nâng cấp webOS miễn phí tới 5 năm.

Từ thiết kế vật lý cho tới cách màn hình tương tác với người dùng, LG OLED evo AI W6 cho thấy TV ngày nay có thể đóng một vai trò lớn hơn trong không gian sống. Không chỉ là nơi hiển thị nội dung, chiếc TV còn có thể trở thành một phần của kiến trúc, nội thất và trải nghiệm hàng ngày, đúng với định hướng đưa công nghệ đến gần hơn với cuộc sống mà LG theo đuổi. Đây là lý do tại sao sản phẩm này đang là một ứng viên ‘nặng ký’ trong hạng mục Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống tại Better Choice Awards 2026.