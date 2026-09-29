Camera AI Hà Nội phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông trong một tuần

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 17/9 đến 23/9/2026, hệ thống camera AI đã phát hiện và gửi thông báo xử lý 4.007 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo đó, hệ thống phát hiện 2.130 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; 1.390 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, gồm 95 trường hợp ô tô và 67 trường hợp mô tô.

CSGT Hà Nội tăng cường ứng dụng camera AI trong giám sát, xử lý vi phạm giao thông.

Ngoài ra, có 203 trường hợp dừng xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; 74 trường hợp đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện; 24 trường hợp dừng xe tại vị trí bên trái đường một chiều; 22 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn.

Cũng trong tuần, Phòng CSGT tổ chức 34 kỳ sát hạch lái xe, gồm 24 kỳ sát hạch ô tô và 10 kỳ sát hạch mô tô. Tổng số hồ sơ sát hạch lái xe ô tô là 9.675 học viên, trong khi số hồ sơ sát hạch lái xe mô tô là 4.902 học viên.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm cùng với nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.