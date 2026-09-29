Tất cả người dân hay đăng hình ảnh lên Facebook, Zalo… chú ý thông báo mới nhất từ công an

Hình ảnh khuôn mặt có thể chứa dữ liệu sinh trắc học, vì vậy việc đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo… hoặc cung cấp cho các ứng dụng, dịch vụ không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập, khai thác và sử dụng vào các mục đích giả mạo, lừa đảo.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo, từ những hình ảnh chân dung được công khai trên mạng xã hội, đối tượng xấu có thể kết hợp với các thông tin khác như họ tên, số điện thoại, nơi làm việc, người thân hoặc thói quen cá nhân để xây dựng hồ sơ giả mạo. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, hình ảnh và video có thể bị chỉnh sửa, tạo nội dung giả nhằm mạo danh người thân, bạn bè, nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để tạo lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo.

Các chuyên gia an ninh mạng và cơ quan truyền thông cũng đã cảnh báo về nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân từ việc tham gia các trào lưu trên mạng xã hội hoặc cung cấp ảnh chân dung cho những ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đáng lưu ý, dữ liệu khuôn mặt được sử dụng trong nhiều hoạt động số như mở khóa thiết bị, định danh điện tử, xác thực giao dịch và sử dụng một số dịch vụ trực tuyến. Khi bị thu thập và sử dụng trái phép, việc kiểm soát hoặc thay đổi dữ liệu này khó khăn hơn so với những thông tin xác thực thông thường.

Ảnh minh họa

Người dân cần cảnh giác với các yêu cầu gửi ảnh khuôn mặt, video selfie, ảnh giấy tờ tùy thân hoặc thực hiện cuộc gọi video để “xác thực tài khoản”, “cập nhật sinh trắc học”, “nhận quà” hay “tham gia tuyển dụng”. Đồng thời, cần thận trọng với các đường link, mã QR, ứng dụng không rõ nguồn gốc yêu cầu cấp quyền truy cập camera, thư viện ảnh, danh bạ hoặc điều khiển thiết bị.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chủ động rà soát chế độ riêng tư trên mạng xã hội, hạn chế công khai ảnh chân dung rõ nét, ảnh giấy tờ tùy thân và video selfie. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hoặc dữ liệu sinh trắc học qua các kênh không được xác thực; chỉ thực hiện xác thực trên ứng dụng, website chính thức hoặc tại điểm giao dịch của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung bất thường, đặc biệt là yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật, người dân cần kiểm tra, xác minh qua một kênh liên lạc khác. Trường hợp nghi ngờ bị lợi dụng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân, cần lưu giữ bằng chứng, liên hệ với đơn vị liên quan qua kênh chính thức và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ