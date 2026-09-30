Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Cận cảnh màn 'chuyển nhà' hy hữu
Ngôi nhà 3 tầng tại xã Đông Anh (Hà Nội) được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề khi công trình đã hoàn thiện. Hiện chủ nhà đang xử lý phần móng và hệ thống hạ tầng ngầm để chuẩn bị di dời toàn bộ công trình sang đúng vị trí.
- Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng
- Người dân tự khai hoang đất, làm ao rồi xây nhà ở gần 20 năm nhưng không có giấy tờ, hỏi có được cấp sổ đỏ lần đầu theo Luật Đất đai 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời
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