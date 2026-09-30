Thành phố giàu nhất miền Bắc đang làm tuyến đường rộng gấp gần 4 lần đường băng sân bay, nối Đại lộ đẹp nhất Việt Nam với tuyến cao tốc đi các tỉnh Tây Bắc

Tuyến đường dài 6,7 km, tổng vốn hơn 5.200 tỷ đồng, có mặt cắt rộng tới 161 m, kết nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Tuyến đường nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dài khoảng 6,7 km, nối từ nút giao hoa thị giữa Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21 tại xã Hòa Lạc đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình tại vị trí giao với đường làng Văn Hóa, xã Yên Xuân.



Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, được khởi công ngày 10/10/2023. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội và ngân sách Trung ương hỗ trợ, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.700 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án là mặt cắt ngang rộng từ 120-161 m, gồm 6 làn xe cao tốc ở trung tâm, hai bên là hệ thống đường song hành cùng các hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.

Vị trí dự án.

Với quy mô này, tuyến đường được giới thiệu là tuyến có mặt cắt rộng nhất Việt Nam hiện nay, vượt mức khoảng 140 m của Đại lộ Thăng Long và rộng gần gấp 4 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất rộng 45 m. Mặt cắt tuyến đường cũng gần gấp đôi một số trục giao thông đang được quy hoạch mở rộng, như trục Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi lên 90 m.

Trên toàn tuyến có 4 công trình cầu, gồm các cầu vượt suối, đường ngang và 5 công trình hầm. Trong đó có một hầm chui trực thông dọc tuyến chính phục vụ cao tốc và 4 hầm chui dân sinh ngang đường.

Tuyến đường kết nối trực tiếp với Đại lộ Thăng Long, tuyến cao tốc hướng tâm phía Tây dài khoảng 30 km, nối trung tâm Hà Nội với Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc. Đại lộ này được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010, với 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên.

Dự án đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình ảnh chụp tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, dự án tạo kết nối với khu vực Hòa Lạc, nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Đại học Điện lực. Riêng Đại học Quốc gia Hà Nội có cơ sở tại Hòa Lạc rộng hơn 11,13 km2.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối từ các tỉnh Tây Bắc với khu vực Hòa Lạc, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường liên kết vùng.

Ở phía cuối tuyến, đường kết nối với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dài 26 km, được đưa vào khai thác từ năm 2018 với 2 làn xe cơ giới, tốc độ 80 km/h. Cuối tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ, đã họp cho ý kiến về phương án mở rộng tuyến cao tốc này lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.