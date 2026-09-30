Tin vui: Từ 1 - 4/10, toàn bộ người dân được miễn phí 1 dịch vụ

Dịch vụ được miễn phí cho toàn bộ người dân này là cụ thể là gì?

Những ngày đầu tháng 10, người dân Hà Nội và du khách có thêm một lựa chọn vui chơi, trải nghiệm văn hóa mà không phải trả phí vé xem phim. Theo thông tin mới nhất được Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải, chương trình chiếu phim của 18 quốc gia sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 1-4/10/2026 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Đáng chú ý, tại lịch chiếu phim do Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, ban tổ chức ghi rõ “Vào cửa tự do”. Như vậy, người dân và du khách có thể đến thưởng thức các tác phẩm điện ảnh trong chương trình mà không cần mua vé xem phim.

Dù lễ hội bắt đầu từ ngày 1/10, lịch chiếu cụ thể được công bố hiện tập trung trong ba ngày 2, 3 và 4/10. Các suất phim chủ yếu được bố trí vào 10h, 13h, 15h và 19h30, giúp khán giả có nhiều lựa chọn về thời gian.

Lịch chiếu cho thấy chương trình quy tụ nhiều tác phẩm đến từ các nền văn hóa khác nhau. Khán giả có thể bắt gặp những bộ phim như Freeman, Câu chuyện về UAE, Vanille và con chim quý, Mặt trăng, Hà Nội 5 giác quan, Bếp Mottainai: Đừng lãng phí, hãy nấu ăn... Mỗi ngày có nhiều tác phẩm được sắp xếp nối tiếp ở các khung giờ khác nhau.

Thay vì chỉ mang tính giải trí, hoạt động điện ảnh cũng là một trong những cách để công chúng tiếp cận đời sống, con người và bản sắc của nhiều quốc gia ngay tại Hà Nội.

Người dân và du khách không chỉ có xem phim

Chương trình chiếu phim miễn phí chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động quy mô lớn của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội năm nay. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia và sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các hoạt động trải dài từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh đến âm nhạc và những trải nghiệm văn hóa.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức, hướng tới tạo không gian giao lưu giữa công chúng Việt Nam với bạn bè quốc tế. Trước đó, thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ cho biết lễ hội năm nay mang chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. So với lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, quy mô và hình thức trải nghiệm của lễ hội tiếp tục được mở rộng.

Một số hoạt động đáng chú ý đã được ban tổ chức công bố gồm đêm khai mạc vào 20h ngày 1/10, hoạt động tham quan và trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sáng 2/10, chương trình diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” vào 16h ngày 3/10, Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc Năm Châu” trong hai ngày 2 và 3/10, trước khi lễ hội bế mạc vào 20h ngày 4/10.

Người dân muốn xem phim miễn phí cần lưu ý gì?

Với những người dự định tới Hoàng thành Thăng Long để xem phim, điều quan trọng nhất là kiểm tra trước lịch của từng tác phẩm. Mặc dù lễ hội kéo dài từ ngày 1 đến 4/10, các suất chiếu trong lịch hiện được bố trí từ ngày 2 đến hết ngày 4/10 và giờ chiếu của từng phim không giống nhau.

Do chương trình mở cửa tự do, khán giả cũng nên chủ động đến sớm, đặc biệt với những suất phim vào buổi tối hoặc thời điểm đông người. Đây là lưu ý để thuận tiện hơn khi tham dự, không phải yêu cầu bắt buộc từ ban tổ chức; hiện thông báo chính thức không nêu quy định khán giả phải có mặt trước giờ chiếu bao nhiêu phút.