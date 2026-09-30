Hiện trường vụ cháy dữ dội tại quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ, lửa bùng lên trùm kín tầng 3

Khoảng 16h40 ngày 30/9, lửa bùng dữ dội từ tầng 3 một quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ, nhanh chóng lan rộng, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Khoảng 16h40 ngày 30/9, một đám cháy lớn xảy ra tại quán bia số 14 phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Lửa bùng phát dữ dội từ tầng 3, nơi được bố trí bếp phụ và một dãy bàn ăn.

Ngay sau khi nhận tin cứu viện từ Trung tâm chỉ huy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 nhanh chóng tới hiện trường.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Tại đây, các lực lượng triển khai nhiều mũi chữa cháy, tập trung khống chế khu vực phát lửa ở tầng 3, đồng thời ngăn đám cháy lan sang các dãy hàng quán bên cạnh. Nhà hàng cao 3 tầng, mặt sàn rộng khoảng 300 m².

Theo ghi nhận, khu vực xung quanh quán được trang trí bằng tre, nan... là những vật liệu dễ cháy. Lửa bùng lên nhanh và tạo thành những cột lửa lớn. Được biết, khu vực này bốc lửa được bố trí bếp phụ và một dãy bàn ăn của quán.

Khu vực phát lửa ở tầng 3 đã bị thiêu trụi (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt (Ảnh: Như Hoàn)

Nhà hàng cao 3 tầng, mặt sàn rộng khoảng 300 m² (Ảnh: Như Hoàn)

Đến khoảng 17h, đám cháy về cơ bản được khống chế (Ảnh: Như Hoàn)

Trong lúc lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, các tuyến đường quanh khu vực được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa.

Công an TP Hà Nội huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Những người có mặt bên trong quán thời điểm xảy ra vụ cháy đã kịp thời thoát ra ngoài.

Theo ghi nhận, đến khoảng 17h, đám cháy tạm thời được khống chế. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.