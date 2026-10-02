Bắt giữ Lò Thị Thương SN 1982 lúc 16 giờ

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 02,08 gam Hồng phiến và 0,76 gam Heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Công an phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ngày 1/10/2026 cho biết vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 10/8/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Phạ, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công an phường Điện Biên Phủ phát hiện, bắt quả tang Lò Thị Thương (SN 1982), có HKTT tại phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình; nơi ở hiện nay tại bản Huổi Phạ, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 02,08 gam Hồng phiến và 0,76 gam Heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Cùng ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Thị Thương để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lò Thị Thương tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Điện Biên

Công an phường Điện Biên Phủ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an phường Điện Biên Phủ khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.