Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026

Theo kế hoạch, cầu đường bộ Đuống mới dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng góp phần tổ chức, phân bổ lại giao thông giữa hai bờ Bắc - Nam sông Đuống, giảm áp lực cho cầu hiện hữu và thúc đẩy kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội. Sau khi cầu đường bộ và cầu đường sắt mới hoàn thành, cầu Đuống cũ sẽ được tháo dỡ để mở rộng luồng đường thủy, tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn và hạn chế hình thành các vùng nước xoáy.