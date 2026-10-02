Dự báo thời tiết ngày 2/10: Miền Bắc giảm nhiệt, miền Nam mưa rào và dông

Ngày 2/10, miền Bắc giảm nhiệt nhưng ban ngày vẫn xuất hiện nắng 34°C, miền Nam mưa rào, dông rải rác lúc chiều và tối.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/10/2026

Sau chuỗi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt 38°C, ngày 2/10, thời tiết miền Bắc dịu hơn, nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng. Tuy nhiên, nhiều địa phương ở khu vực này vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng. Mưa rào và dông vẫn có nguy cơ xuất hiện ở một vài nơi.

Hà Nội trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34°C, thời tiết vẫn khá oi bức.

Ngày 2/10, miền Bắc nắng 34°C. (Ảnh minh hoạ)

Các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có xu hướng giảm nhiệt, một số nơi ban ngày trời nắng và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Bộ và Lâm Đồng vẫn hứng mưa rào và dông rải rác lúc chiều, tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/10/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa - chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.