TPHCM lại mưa trắng trời đúng giờ tan tầm

Thời điểm này cũng trùng với giờ học sinh tan trường. Một số phụ huynh chủ động dừng xe bên đường, mặc áo mưa và chờ mưa giảm trước khi tiếp tục di chuyển. Nhiều người cho biết lo con bị ướt mưa, ảnh hưởng sức khỏe nên tranh thủ tìm chỗ trú.