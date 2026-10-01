Nữ Giám đốc Đặng Thiên Hương cùng 2 người bị khởi tố liên quan như thế nào đến Ngân 98?

Nữ Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla Nguyễn Thiên Hương là người sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) thực hiện, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế-PC03) đã khởi tố bị can với Đặng Thiên Hương (SN 1992, trú TP Hà Nội, là chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla), Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng.

Theo điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc.

Ngân 98 thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm là thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như: Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, các sản phẩm nêu trên được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân 98 vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Đáng chú ý, kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, xác định một số mẫu (viên collagen) do Ngân 98 sản xuất có chứa 2 hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein.

Ngày 23/10/2025, Công an TP.HCM khởi tố bị can với Lương Bằng Quang (ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành) về tội Môi giới hối lộ.

Các sản phẩm giảm cân mà Ngân 98 đã kinh doanh trước đó. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường nhằm mục đích không bị xử lý.

Khám xét căn penthouse của Ngân 98, công an thu 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm, tạm giữ 2 xe ô tô và nhiều vật chứng. Mở rộng, công an đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương. Tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất và buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Công an đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương thì đề nghị đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.

Công an khuyến cáo Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Do đó, người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên "tặng kèm" không nhãn mác, không công bố.