Siêu sân vận động 135.000 chỗ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị bước vào giai đoạn cơ khí "kỳ tích": Loạt trụ cao tương đương tòa nhà 25 tầng bắt đầu xuất hiện, tạo kết cấu mái vòm quy mô lớn nhất thế

Đây là một trong những dự án đang được tập đoàn Vingroup khẩn trương triển khai.

Sau khoảng 9 tháng thi công, những trụ thép cao gần 80 m cùng các tháp kích khổng lồ đang dần xuất hiện tại sân vận động VinFast - Trống Đồng ở phía Nam Hà Nội, báo hiệu công trình 135.000 chỗ chuẩn bị tiến tới một trong những giai đoạn kỹ thuật đáng chú ý nhất: nâng và lắp dựng hệ mái thép nặng hàng chục nghìn tấn.

Bên cạnh bốn khối khán đài đang dần thành hình, hàng loạt kết cấu thép có kích thước đặc biệt lớn cũng bắt đầu xuất hiện, tạo nên những điểm nhấn dễ nhận thấy từ xa. Nhiều siêu trụ và tháp kích đang được lắp dựng xung quanh khu vực khán đài để phục vụ quá trình thi công mái vòm. Các trụ thép có chiều cao gần 80 m. Nếu quy đổi để dễ hình dung, con số này tương đương chiều cao của một tòa nhà khoảng 25 tầng.

Theo chủ đầu tư, hệ thống trụ thép này có tổng khối lượng hơn 15.000 tấn, đảm nhận nhiệm vụ chịu lực và nâng đỡ dàn mái vòm thép của sân. Trên đỉnh các trụ sẽ bố trí những gối đỡ để định vị, tiếp nhận và truyền tải trọng từ kết cấu mái xuống phần công trình phía dưới.

Hình ảnh các siêu trụ của sân vận động đã bắt đầu xuất hiện đầy đủ, người dân có thể quan sát từ xa (Ảnh UBND Xã Thường Tín)

Sự xuất hiện của các “siêu trụ” cũng cho thấy công trường đang tiến gần hơn tới giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Hiện cả bốn khán đài A, B, C và D được triển khai đồng thời, một số khu vực đã bắt đầu đổ mái tầng 3. Theo kế hoạch, phần kết cấu chính dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, trước khi dự án tập trung mạnh vào mái vòm, hệ thống cơ điện và mặt sân.

Những module thép hàng trăm tấn sẽ được nâng lên cao

Nếu những trụ gần 80 m đang tạo ra thay đổi rõ rệt về hình ảnh, phần việc phía sau chúng còn gây chú ý hơn về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, hệ mái thép của sân có tổng trọng lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Thay vì toàn bộ kết cấu được ghép từng thanh nhỏ trực tiếp trên cao, các phần của vòm mái sẽ được tổ hợp thành những module lớn ngay ở phía dưới. Mỗi module có thể nặng hàng trăm tấn.

Đây cũng là lý do những tháp kích xuất hiện từ sớm trên công trường. Sau khi được tổ hợp hoàn chỉnh, các module vòm thép sẽ được hệ thống kích thủy lực nâng từ mặt đất lên vị trí thiết kế trên cao. Khi khối thép đạt đúng cao độ và vị trí cần thiết, kết cấu mới được cố định, sau đó hệ thống chống và đỡ tạm mới được tháo dỡ.

Nói một cách dễ hình dung, thay vì đưa từng cấu kiện nhỏ lên độ cao hàng chục mét rồi mới lắp ráp, những “mảnh ghép” mái có trọng lượng hàng trăm tấn sẽ được hoàn thiện phía dưới trước khi cả khối được nâng lên. Quá trình này đòi hỏi hệ thống nâng hoạt động đồng bộ để đưa cấu kiện lớn tới đúng vị trí thiết kế.

Ảnh UBND Xã Thường Tín

Một trong những tháp kích đầu tiên đã được hoàn thiện vào cuối tháng 9. Hệ thống này sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa các module vòm thép từ mặt đất lên vị trí định vị trên cao.

Điểm đặc biệt là đây không phải một hệ mái cố định thông thường. Vingroup công bố sân VinFast - Trống Đồng được thiết kế với mái che đóng mở tự động. Doanh nghiệp cho biết khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động có hệ mái đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới. Theo tiến độ hiện được công bố, phần mái vòm đóng mở dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027, trong khi toàn bộ sân được đặt mục tiêu về đích vào tháng 7/2027.

Sân 135.000 chỗ đang dần định hình ở phía Nam Hà Nội

VinFast - Trống Đồng là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án gắn với hệ sinh thái Vingroup, tập đoàn hiện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo tài liệu công bố của Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tập đoàn từ năm 2011 đến nay.

Theo Vingroup, riêng sân vận động có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ và được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA. Công trình nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội và là hạng mục trung tâm trong tổ hợp thể thao quy mô hơn 400 ha.

Sân có đường kính khoảng 408 m, thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn. Với sức chứa 135.000 người, quy mô thiết kế của công trình lớn gấp hơn 3 lần sân Mỹ Đình, hiện có hơn 40.000 chỗ ngồi.

Ảnh phối cảnh sân vận động sau khi hoàn thành

Không chỉ tập trung vào sức chứa, Vingroup còn định hướng đây là một sân vận động thông minh và xanh. Theo công bố của doanh nghiệp, công trình dự kiến tích hợp trí tuệ nhân tạo, ghế thông minh kết nối 5G, hệ thống quản lý an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Mặt sân được thiết kế để có thể thay mới trong khoảng 6-10 giờ, trong khi hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước được kỳ vọng giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch.

Khi hoàn thành, ý nghĩa của sân vận động 135.000 chỗ sẽ không chỉ nằm ở việc bổ sung một địa điểm tổ chức các trận đấu hay sự kiện quy mô lớn cho Hà Nội. Với vị trí trung tâm trong một khu đô thị thể thao rộng hàng trăm ha, công trình có thể mở ra thêm những lựa chọn vui chơi, vận động và giải trí cho người dân, đồng thời trở thành một điểm đến mới đối với du khách khi tới Thủ đô.

Trong tương lai, một chuyến đi tới khu vực này có thể không chỉ gói gọn trong vài giờ xem bóng đá hay một chương trình biểu diễn. Người dân và du khách có thể kết hợp theo dõi các sự kiện thể thao, hòa nhạc với những hoạt động vận động, vui chơi, tham quan và trải nghiệm các tiện ích trong toàn khu. Nếu hệ sinh thái xung quanh được hoàn thiện đồng bộ, sân vận động có thể trở thành hạt nhân của một điểm đến thể thao - giải trí mới ở phía Nam Hà Nội, nơi một sự kiện lớn cũng có thể kéo theo cả một hành trình trải nghiệm trong ngày hoặc cuối tuần.