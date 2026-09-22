Siêu sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới, sức chứa gấp 3 lần sân Mỹ Đình: Chuẩn bị nâng các mô-đun mái thép hàng trăm tấn từ mặt đất lên cao, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027

Sau khi hoàn thành, sân vận động này được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thi đấu trong khuôn khổ ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đang được triển khai đồng thời ở cả bốn khán đài A, B, C và D.

Trên công trường, hệ thống siêu trụ và tháp kích phục vụ lắp dựng mái vòm cũng đang dần hình thành. Các siêu trụ cao gần 80 m, kết hợp với hệ thống kích thủy lực, sẽ hỗ trợ nâng những mô-đun vòm thép nặng hàng trăm tấn từ mặt đất lên vị trí lắp đặt.

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Dự án sau đó chuyển sang giai đoạn lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật. Mái vòm đóng mở dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027 và toàn bộ sân vận động hoàn thành vào tháng 7/2027.

Trên công trường, hệ thống siêu trụ và tháp kích phục vụ lắp dựng mái vòm đang dần hình thành.

VinFast – Trống Đồng là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex), thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Sân có diện tích 73,3 ha, được thiết kế với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, gấp khoảng 3,4 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với hơn 40.000 chỗ.

Với quy mô này, khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, vượt Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ với khoảng 132.000 chỗ. Sức chứa thiết kế của VinFast – Trống Đồng cũng lớn hơn Rungrado 1st of May Stadium tại Triều Tiên với khoảng 114.000 chỗ và AT&T Stadium tại Mỹ với hơn 80.000 chỗ.

Công trình hướng tới quy mô hàng đầu thế giới về sân vận động có mái che đóng mở tự động. Sau khi hoàn thành, sân dự kiến phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thi đấu trong khuôn khổ ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.