44.000 căn hộ trong đại đô thị 271ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Người trẻ TP.HCM đang đổi khoảng cách lấy điều gì?

Chấp nhận sống cách trung tâm TP.HCM khoảng một giờ di chuyển, những gia đình trẻ đánh đổi quãng đường di chuyển xa hơn để đổi lấy không gian sống "chuẩn" cho con cái hay tìm kiếm một nơi chốn yên bình, tiện nghi giữa lòng đô thị bận rộn.

Clip: Di Anh

Với nhiều người trẻ tại TP.HCM cũng như các nơi khác, việc có một cuộc sống gần trung tâm từng là tiêu chí quan trọng hay thậm chí là ước mơ. Nhưng hiện nay, tiêu chuẩn sống lại được định nghĩa bằng trải nghiệm hàng ngày: từ không gian thoáng đãng, môi trường văn minh cho đến hàng loạt tiện ích đủ đầy ngay trước hiên nhà.

Đó là lý do một số gia đình trẻ chấp nhận sống xa trung tâm hơn. Tại Vinhomes Grand Park, nơi cư dân mất khoảng một tiếng để vào thành phố nhưng lại gần như không cần đi đâu xa trong cuộc sống thường ngày. Họ đổi khoảng cách để lấy một nhịp sống khác, nơi phần lớn thời gian được dành ngay quanh nơi mình ở.

Ảnh: Viết Thanh

Lựa chọn để con có một tuổi thơ khác

Khi có con, tiêu chí chọn một nơi để sống của nhiều gia đình trẻ bắt đầu thay đổi. Với chị Nguyễn Thị Nhàn - cư dân tại Vinhomes Grand Park TP.HCM - điều bản thân hay gia đình cần tìm lúc ấy đơn giản hơn: một nơi con có thể bước xuống nhà và vui chơi, lớn lên trong một môi trường tiện nghi, văn minh cùng hiện đại.

Trước đây, gia đình chị sống ở một khu chung cư khác tại Thủ Đức (TP.HCM). Khi chưa có con, những hạn chế của nơi ở dường như không phải vấn đề quá lớn. Nhưng khi em bé xuất hiện, chị bắt đầu nhận ra khuôn viên chung cư khá chật, không có nhiều không gian dành cho trẻ nhỏ, trong khi đường xá xung quanh thường bụi bặm.

Gia đình bắt đầu đi tìm một nơi an cư khác. Họ tham khảo một số chung cư trên địa bàn rồi cuối cùng chọn Vinhomes Grand Park. Lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc gia đình phải chấp nhận một bất tiện mà chị Nhàn không né tránh: khoảng cách.

Ảnh: Viết Thanh

Từ Grand Park để di chuyển vào khu vực trung tâm TP.HCM có thể mất khoảng một tiếng, thậm chí lâu hơn tùy mật độ giao thông. Với những người phải đi làm ở trung tâm mỗi ngày, quãng đường này rõ ràng là một bài toán cần cân nhắc.

Nhưng với gia đình chị Nhàn, cuộc sống lại không xoay quanh việc phải vào trung tâm hàng ngày. Chồng chị làm việc ở Bình Thạnh và sử dụng xe buýt kết hợp Metro để đi làm. Còn chị làm kinh doanh nên thời gian tương đối linh hoạt, khi cần mới di chuyển. Ngoài những công việc hoặc sự kiện bắt buộc phải vào thành phố, phần lớn sinh hoạt thường ngày của gia đình có thể diễn ra ngay trong khu đô thị.

“Tất cả các tiện ích mình có thể tiếp cận trong vòng vài bước chân thôi”, chị nói “Các nội khu đều có khu vui chơi rộng rãi, sạch sẽ, môi trường cũng được dọn dẹp hàng ngày nên mình rất yên tâm khi cho các bé chơi ở đây.

Đồng thời Grand Park cũng có các sân thể thao như là tennis, pickleball, bóng rổ, bóng bàn để cư dân và em bé sinh hoạt. Mỗi dịp cuối tuần đều có biểu diễn văn hóa nghệ thuật, xiếc hoặc vào các dịp đặc biệt đều có lễ hội cho cư dân và gần đây còn có bắn pháo hoa nữa. Các hoạt động vui chơi giải trí ngoài việc ban quản lý tổ chức thì cũng có rất nhiều hoạt động, tất cả các tuần đều có.”

Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh

Các dịch vụ đều có thể tìm kiếm trong nội khu (Ảnh: Viết Thanh)

Chị không nói rằng cuộc sống ở đây hoàn toàn không có bất tiện. Mặt bằng ăn uống, theo trải nghiệm của chị, có thể cao hơn nơi ở cũ khoảng 10-20%. Thời gian di chuyển vào trung tâm vẫn là một hạn chế rõ ràng. Nhưng đó là những điều gia đình chấp nhận khi đặt tiêu chí môi trường sống cho con lên trước.

“Với những gia đình trẻ như gia đình mình thì mình lựa chọn vì môi trường sống tốt hơn cho con, môi trường văn minh và hiện đại hơn nên mình chấp nhận chi phí đó”, chị Nhàn chia sẻ.

Có lẽ, điều thay đổi lớn nhất sau khi chuyển đến không nằm ở việc gia đình có thêm bao nhiêu tiện ích, mà ở chỗ họ bắt đầu có một cách khác để sử dụng thời gian.

Không nhất thiết phải đi đâu vào cuối tuần. Không nhất thiết mỗi lần muốn cho con chơi lại phải lên xe. Và cũng không nhất thiết cuộc sống của một gia đình trẻ phải gắn với việc di chuyển liên tục giữa nơi ở và khu vực trung tâm.

Ảnh: Viết Thanh

Khi khu vực trung tâm thành phố không còn là nơi phải đến

Nếu với chị Nhàn, lý do chuyển đến Grand Park bắt đầu từ nhu cầu của một gia đình có con nhỏ, thì với chị Nguyễn Thị Hồng, câu chuyện lại khác. Chị từng sống nhiều nơi khác và sau đó chuyển xuống đây vào năm 2024, sau khi kết hôn. Khi ấy, điều khiến chị và chồng quyết định ở lại không hẳn là việc căn hộ nằm ở đâu trên bản đồ, mà là cảm giác về cuộc sống hàng ngày.

Chồng chị là người Mỹ. Cả hai anh chị đều từng đi đến nhiều quốc gia khác nhau với những trải nghiệm khác biệt, nhưng theo chị, nơi để sống lâu dài lại là một câu chuyện khác.

“Đi du lịch thì khác, nhưng nếu nói nơi mình sống thì ở đây hơn tất cả các nơi khác luôn, kể cả nước ngoài” chị kể “Căn của mình mua 2,5 tỷ, một phòng ngủ cộng. Để có mức sống tối như này với chi phí đó thì quá rẻ. Chồng mình nói nếu mà sang Mỹ phải gấp cả 10 lần.”

Với chị Hồng và chồng, không khí thoáng đãng, dịch vụ tốt là điều quan trọng (Ảnh: Viết Thanh)

Điều người chồng thích nhất, theo chị Hồng, là sự sạch sẽ, thoáng đãng và cách mọi thứ được tổ chức trong khu đô thị. Căn hộ của hai vợ chồng có tầm nhìn rộng ra công viên, không bị một tòa nhà nào chắn ngang. Đó là những thứ ban đầu có thể chỉ được tính bằng vài dòng trong tiêu chí tìm nhà. Nhưng sống lâu hơn, chúng lại trở thành cảm giác mà người ta nhận ra mỗi ngày.

Chị Hồng kể, những ngày đầu mới chuyển xuống, Grand Park vẫn còn khá vắng. Một số khu vực còn đang được rào lại, nhiều căn hộ chưa có người ở. Có những ngày chị đi cả khu chung cư mà gần như không gặp ai.

Khoảng thời gian ấy không kéo dài mãi. Sau một thời gian, cư dân bắt đầu đông lên, các khu vực sinh hoạt dần trở nên nhộn nhịp hơn. Chị cảm nhận rõ sự thay đổi so với những ngày đầu. Cùng với khu đô thị đông người hơn, một thay đổi khác cũng diễn ra trong chính gia đình chị: ít lên trung tâm hơn.

Trước đây, gần như tháng nào hai vợ chồng cũng lên khu vực trung tâm. Khi ấy, đi vào thành phố là một phần khá tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng sau khi chuyển xuống Grand Park, mọi chuyện đã khác:

“Ngày trước hầu như tháng nào nhà mình cũng lên khu trung tâm. Nhưng sau khi xuống đây thì anh xã kêu là đi lên trung tâm đông đúc mà xô bồ. 99% là ở đây, chỉ lâu lâu vài tháng thì anh xã muốn lên khu trung tâm một bữa vì trên đó có cái nhà hàng hamburger anh ấy mê.”

Chị Hồng cùng chồng rất hài lòng với cuộc sống tại đây (Ảnh: NVCC)

Công việc của cả hai tương đối tự do nên họ không phải di chuyển hàng ngày. Chị Hồng thỉnh thoảng lên công ty họp. Những lúc cần vào khu vực trung tâm, gia đình cũng có thể sử dụng xe buýt. Có lẽ vì thế, cái gọi là “xa trung tâm” sau một thời gian sống ở đây cũng không còn được hai vợ chồng chị Hồng nhìn nhận giống như lúc đầu.

Khoảng cách vẫn tồn tại. Một chuyến đi vào trung tâm vẫn có thể mất nhiều thời gian. Nhưng với những người có công việc linh hoạt, hoặc có thể giải quyết phần lớn nhu cầu sinh hoạt quanh nơi ở, khoảng cách ấy đôi khi lại trở thành điều có thể chấp nhận.

Ảnh: Viết Thanh

Chị Nhàn cũng có một cách nhìn tương tự. Theo chị, nhiều cư dân chị gặp tại Grand Park làm kinh doanh, freelancer hoặc những công việc không đòi hỏi phải có mặt ở trung tâm mỗi ngày. Vì vậy, họ có thể dành phần lớn thời gian ở nội khu.

Họ không hẳn đang tìm cách rời khỏi thành phố. Họ chỉ đang thay đổi cách mình sống trong thành phố.Với chị Hồng, sự thay đổi ấy còn đến từ một cảm giác khó gọi tên hơn. Chị nói rằng ban đầu bản thân cũng có thói quen đi lên khu vực trung tâm để chơi. Nhưng sống ở đây một thời gian, chị dần thấy cuộc sống ở một nơi ít ồn ào hơn cũng có cái dễ chịu riêng.

“Hay đến một độ tuổi nào đó tự nhiên thấy bình an”, chị Hồng nói “Bản thân mình chắc chắn sẽ dưỡng già ở đây rồi. Trừ trường hợp bất khả kháng phải rời Việt Nam hay phải đi đâu thôi, chứ nếu ở Việt Nam là sẽ ở đây.”