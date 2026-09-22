Việt Nam có một loại “vàng thơm” được Mỹ và châu Âu đua nhau săn đón: Vừa thu về gần 40 triệu USD, chỉ rất ít quốc gia sở hữu

Xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ tăng 30% trong khi châu Âu tăng gần 80%.

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Thuộc nhóm gia vị có giá trị kinh tế cao và kén chọn điều kiện sinh trưởng bậc nhất, hoa hồi đang khẳng định vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, mang về nguồn thu đáng kể từ xuất khẩu.

Sở hữu đặc tính thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù, Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai về sản lượng trồng hồi trên toàn thế giới với 22.000 tấn mỗi năm từ các vùng trồng với tổng diện tích 55.000ha.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 1.171 tấn hoa hồi, đạt kim ngạch 4,9 triệu USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 9.605 tấn hoa hồi, đạt kim ngạch 38,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 6,3%, trong khi giá trị giảm 13,3%.

Xét về thị trường, châu Á vẫn là thị trường chủ lực với 7.215 tấn, chiếm 75,1% tổng lượng xuất khẩu trong 8 tháng, nhưng giảm 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó, Ấn Độ đạt 5.845 tấn, tương đương 60,9% tổng lượng xuất khẩu, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, các thị trường ngoài châu Á ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu sang châu Mỹ đạt 1.635 tấn, tăng 48,6% so với cùng kỳ; châu Âu đạt 701 tấn, tăng 77,5%; châu Phi đạt 54 tấn, tăng 68,8%.

Mỹ nhập khẩu 834 tấn hoa hồi từ Việt Nam trong 8 tháng, tăng 30,3% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy thị trường Mỹ đang gia tăng vai trò trong cơ cấu xuất khẩu, trong khi các thị trường châu Mỹ và châu Âu tiếp tục mở rộng.

Theo VPSA, sự tăng trưởng tại các thị trường ngoài châu Á diễn ra trong bối cảnh tổng lượng và giá trị xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam vẫn giảm so với cùng kỳ. Việc mở rộng thị trường có thể góp phần đa dạng hóa đầu ra và giảm mức độ tập trung vào các thị trường truyền thống.

Xét theo nhóm doanh nghiệp, các thành viên VPSA xuất khẩu 7.212 tấn hoa hồi trong 8 tháng, chiếm 75,1% tổng lượng xuất khẩu và giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA xuất khẩu 2.393 tấn, chiếm 24,9% và tăng 6,2%.

Về doanh nghiệp, Rừng Xanh T&K đứng đầu với 1.509 tấn, tiếp theo là Prosi Thăng Long với 1.072 tấn, Hà Sơn với 942 tấn và Lâm Sơn Hà Spices với 917 tấn.

Nhìn chung, cơ cấu thị trường xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đang có sự dịch chuyển khi lượng xuất khẩu sang châu Á giảm, trong khi châu Mỹ, châu Âu và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp đang có thêm dư địa để mở rộng thị trường và đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm.

Thông thường một cây đại hồi có tuổi đời từ 5 năm trở lên mới được lấy quả, mỗi năm cũng chỉ được thu hoạch 2 vụ nên hoa hồi đã hiếm lại càng quý hơn. Năng suất từ năm thứ 5-6 là 0,5 -1 kg/cây. Từ năm thứ 20 trở đi cây sẽ cho năng suất ổn định lên tới 40 – 50kg/cây. Nếu cây hồi được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật thì sẽ cho năng suất cao và ổn định, kéo dài thời gian thu hoạch lên tới 80 năm. Việt Nam có diện tích trồng hồi khoảng 40.000ha, tập trung chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng với sản lượng hàng năm hơn 16.000 tấn.