Đăng ảnh bài thơ ‘Thịt chó’ do AI tạo, người phụ nữ bị công an mời làm việc

Đăng hình ảnh giả mạo trang sách có bài thơ “Thịt chó” để tăng tương tác, một phụ nữ ở Nghệ An bị công an xã mời lên làm việc và yêu cầu gỡ bài.

Ngày 21/9, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đã mời chị L.T.N.L. (trú trên địa bàn) đến làm việc liên quan việc đăng tải hình ảnh bài thơ “Thịt chó” trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳ Châu phát hiện tài khoản của chị L. đăng hình ảnh giống một trang sách giáo khoa, trong đó xuất hiện bài thơ có tên “Thịt chó”.

Qua xác minh, công an xác định hình ảnh trên được tạo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dễ khiến người xem hiểu sai về tác giả, tác phẩm văn học.

Tại cơ quan công an, chị L. cho biết đã tải hình ảnh này từ mạng xã hội rồi đăng lại trên tài khoản cá nhân nhằm “câu view”, tăng lượt tương tác.

Chị L.T.N.L. làm việc với Công an xã Quỳ Châu sau khi đăng hình ảnh giả trang sách có bài thơ “Thịt chó” do AI tạo.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan, chị L. nhận thức được việc đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng là không phù hợp. Công an xã yêu cầu chị gỡ bỏ hình ảnh và cam kết không tái phạm.

Theo Công an xã Quỳ Châu, do đây là lần đầu chị L. vi phạm và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên chỉ nhắc nhở, chưa xử phạt.

Công an xã Quỳ Châu khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không tùy tiện sử dụng hình ảnh, nội dung được cắt ghép hoặc tạo bằng AI làm sai lệch, gây hiểu nhầm về sự việc, tác phẩm hay cá nhân, tổ chức.