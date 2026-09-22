Mẹ 78 tuổi ngày ngày đạp xe đến tiệm hớt tóc của con trai hút 1,9 triệu lượt xem, xúc động lý do phía sau

Hình ảnh bà Thìn với chiếc xe đạp cũ, chiều chiều đạp xe đến tiệm tóc đơn sơ của con trai đã trở nên quen thuộc với mọi người.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ già đạp xe đến tiệm hớt tóc của con trai đã thu hút 1,9 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, người mẹ già chậm rãi đạp xe đến tiệm cắt tóc đơn sơ, nằm giữa cánh đồng của con trai. Thấy tiệm đang có khách, bà bước đến ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa tiệm hóng mát, trò chuyện với mọi người.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề: “Mẹ nghĩ không có khách nên xuống ngồi chơi với con cho đỡ buồn”. Được biết, người mẹ trong đoạn clip là bà Nguyễn Thị Thìn (78 tuổi, trú thôn Đình Trung 2, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk). Còn người con trai là ông Nguyễn Hữu Chiến (50 tuổi).



Sợ con trai không có khách sẽ buồn, chiều nào bà Thìn cũng đạp xe ra tiệm tóc của con để trò chuyện, hỗ trợ dọn dẹp. (Nguồn video: Nguyễn Hữu Chiến)

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Chiến cho biết bản thân bị khuyết tật bẩm sinh ở chân do bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Yêu thích nghề cắt tóc, 20 năm trước, ông gom góp tiền mở tiệm hớt tóc bình dân và duy trì công việc từ đó đến nay. Ông không lập gia đình và hiện sống chung với bố mẹ già gần 80 tuổi.

Mỗi ngày, tiệm của ông Chiến mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến khi hết khách vào buổi chiều. Mức giá cắt tóc dao động từ 15.000 - 30.000 đồng tùy độ tuổi. Nhà ông Chiến cách tiệm tóc khoảng 100m, thương con trai một mình lủi thủi, sợ tiệm ế khách con ngồi một mình lại buồn nên chiều nào bà Thìn cũng đạp xe tới thăm. Hình ảnh người mẹ già trên chiếc xe đạp cũ, ngày ngày đến tiệm của con đã trở nên quen thuộc với người dân trong vùng.

Tiệm tóc của ông Chiến chỉ rộng chừng hơn 10m2, vô cùng đơn sơ. Bà Thìn tới thì giúp con quét tóc vụn dưới sàn, dọn dẹp đồ đạc. Nhờ có mẹ, ông Chiến cũng đỡ vất vả đi nhiều.

Đoạn clip nói trên là được một người cháu ruột quay rồi đăng giúp ông Chiến. Nhờ đoạn clip mà tiệm tóc nhỏ của ông đông khách hơn. Nếu trước đây, mỗi ngày chỉ có khoảng 3-4 khách đến cắt tóc thì nay đã tăng lên 6-7 khách/ngày. Ông Chiến rất mừng vì có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Bà Thìn bộc bạch, bà thương con chịu nhiều thiệt thòi. Thấy con có nghề cắt tóc, có đồng ra đồng vào tự nuôi sống bản thân, người mẹ già rất yên tâm. Bà chỉ mong con trai luôn mạnh khỏe và bản thân còn đủ sức khỏe để mỗi ngày sang phụ vài việc vặt, trò chuyện cùng con những khi tiệm vắng khách cho đỡ buồn.

Câu chuyện của bà Thìn, ông Chiến đã khiến nhiều người xúc động. Tình mẫu tử có lẽ là thứ tình cảm chẳng cần những điều lớn lao để chứng minh. Đôi khi, chỉ một chiếc xe đạp cũ, một lần ghé thăm mỗi chiều hay một bóng dáng lặng lẽ ngồi bên con cũng đủ nói lên tình yêu thương mà người mẹ dành cả đời cho con.