Bát Tràng công bố kết quả lấy ý kiến người dân về Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Xã Bát Tràng (TP Hà Nội) phát 1.734 phiếu lấy ý kiến về “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” và 1.486 phiếu về “Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Kết quả tổng hợp cho thấy 69,2% ý kiến đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 95% đồng thuận với phương án hướng tuyến.

Thông tin từ xã Bát Tràng cho biết, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Theo kết quả tổng hợp, việc lấy ý kiến được triển khai thông qua 5 Tổ công tác tại các khu vực, với tổng cộng 1.734 phiếu đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 1.486 phiếu đối với phương án hướng tuyến.

Người dân đến xem và cho ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch sông Hồng.

Đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, kết quả tổng hợp ghi nhận 1.200 ý kiến đồng ý, chiếm 69,2%; 361 ý kiến đồng ý nhưng đề nghị sửa đổi, bổ sung; 94 ý kiến không đồng ý. Các ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ được xã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Với Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, bảng tổng hợp ghi nhận 1.413 ý kiến đồng thuận, chiếm 95%, và 16 ý kiến không đồng thuận.

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến, các Tổ công tác đã triển khai theo từng khu vực, từng ngày; số lượng phiếu và kết quả được cập nhật, tổng hợp qua 20 ngày, từ ngày 7/9 đến ngày 26/9/2026. Riêng những ý kiến được ghi nhận trong Sổ lấy ý kiến, xã yêu cầu ghi đầy đủ nội dung, câu hỏi, kiến nghị của người dân để tổng hợp, báo cáo Thành phố theo quy định...