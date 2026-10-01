Human Act Prize 2026 qua góc nhìn nghệ sĩ, người nổi tiếng: Nơi trao cho người trẻ cơ hội để bắt đầu hành động vì cộng đồng

Human Act Prize 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng” được nhìn từ những nghệ sĩ nhiều thế hệ, nơi tinh thần sẻ chia được tiếp nối và chuyển thành hành động cụ thể của người trẻ.

Những giá trị cộng đồng cần được tiếp nối

Human Act Prize bước sang mùa thứ tư với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”, mở rộng câu chuyện từ việc ghi nhận những sáng kiến tạo tác động sang kết nối con người, ý tưởng và nguồn lực để cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Với những nghệ sĩ đã nhiều năm tham gia các hoạt động xã hội, đây cũng là dịp nhìn lại cách những giá trị cộng đồng được tạo dựng và trao lại cho thế hệ kế tiếp.

Với NSƯT Chiều Xuân, việc Human Act Prize bước sang mùa thứ tư cho thấy ý nghĩa của một giải thưởng hướng tới những hành động vì cộng đồng. Qua mỗi mùa, những câu chuyện được ghi nhận không chỉ là những việc làm cụ thể, mà còn góp phần khơi dậy năng lực và lòng tốt trong xã hội.

“Bước sang mùa thứ tư, tôi nghĩ Human Act Prize đã làm được một điều rất ý nghĩa khi khơi dậy, huy động năng lực và lòng tốt của mọi người để cùng mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Tôi cũng rất tâm đắc với chủ đề ‘Hợp lực cộng đồng’ của năm nay. Nếu những mùa trước tập trung vào những tiêu chí và giá trị riêng, thì năm nay, tinh thần ‘hợp lực cộng đồng’ nhấn mạnh việc mỗi người cùng chung tay cùng hướng đến một mục tiêu chung là giúp đỡ cộng đồng và khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.”

NSƯT Chiều Xuân tại tại họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026

NSƯT Chiều Xuân dẫn lại những hoạt động cộng đồng mà bà vừa có dịp nhìn lại, từ việc xây dựng nhà, khắc phục hậu quả bão lũ đến tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.

“Đây là điều mà nhân dân, đặc biệt là những gia đình có người thân hy sinh, luôn mong mỏi. Có những gia đình gần như sống cả cuộc đời trong day dứt, không biết người thân của mình đang ở đâu. Vì vậy, việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình là một việc làm vô cùng nhân văn và ý nghĩa.”

Bước sang năm 2026, từ nền tảng mạng lưới được hình thành qua ba mùa Human Act Prize, chương trình giới thiệu Human Act Now, một hệ hoạt động dài hạn hướng tới thế hệ trẻ. Chương trình tập trung truyền cảm hứng, trang bị năng lực, tạo cơ hội trải nghiệm, phát triển sáng kiến và kết nối nguồn lực, qua đó giúp người trẻ từng bước trở thành những “Future Changemaker” - thế hệ tạo tác động kế cận.

Từ góc nhìn của những người đã có nhiều năm tham gia các hoạt động cộng đồng, NSƯT Chiều Xuân cho rằng điều quan trọng không phải người trẻ có lòng trắc ẩn hay tinh thần trách nhiệm hay không, mà là làm thế nào để những giá trị đó được khơi dậy và chuyển thành hành động.

“Đã có thời gian tôi lo lắng, không biết giới trẻ bây giờ nghĩ gì, lý tưởng thế nào và có quan tâm đến cộng đồng hay không. Nhưng thực ra, những điều tốt đẹp và lòng trắc ẩn của các bạn vẫn luôn ở đó, chỉ là chưa được bộc lộ hoặc chưa có cơ hội để khơi dậy.

Khi các bạn nhận thức mình là tương lai của đất nước, là những người sẽ làm chủ đất nước và có trách nhiệm với đất nước này, tôi nghĩ đó cũng là lúc các bạn cần bước vào vai trò của mình. Các thế hệ cha anh giờ đã lớn tuổi, đã làm việc nhiều và đã đến lúc thế hệ trẻ tiếp tục xây dựng đất nước.”

Theo nữ nghệ sĩ, những biểu hiện của tinh thần ấy đã xuất hiện trong chính đời sống, đặc biệt ở những thời điểm cộng đồng đối mặt với thiên tai, hỏa hoạn hay các tình huống cần sự trợ giúp khẩn cấp.

“Tôi thấy ở người trẻ có một sự bùng nổ. Khi chính các bạn là người khơi nguồn và trực tiếp thực hiện, tinh thần vì cộng đồng, tình yêu đất nước và mong muốn giúp đỡ người khác được thể hiện bằng tất cả tấm lòng và sức lực. Có những lúc tôi rất ngạc nhiên khi thấy các bạn có thể liều mình cứu người đến như vậy. Trong những công việc cần sự hợp sức của cộng đồng, các bạn cũng luôn là những người dám nói, dám làm, dám đưa ra chính kiến.

Tôi nghĩ Human Act Now rất phù hợp với người trẻ, bởi tinh thần hành động vì cộng đồng không nên chỉ dừng ở suy nghĩ hay lời nói. Quan trọng nhất vẫn là hành động, và khi đã thấy điều cần làm thì phải hành động ngay.”

Nếu NSƯT Chiều Xuân nhìn Human Act Now từ câu chuyện khơi dậy tinh thần hành động ở người trẻ, NSƯT Quách Thu Phương nhấn mạnh một nhu cầu khác: tạo ra không gian để những ý tưởng, trí tuệ và nguồn lực đang tồn tại trong xã hội có thể gặp nhau.

“Tôi nghĩ Human Act Prize ngày càng cần được đẩy mạnh, bởi đây là nơi có thể quy tụ những ý tưởng sáng tạo, trí tuệ mà đất nước đang sẵn có. Điều chúng ta cần là một không gian để những nguồn lực ấy gặp nhau và cùng tạo ra giá trị. Đây cũng là sân chơi để các bạn trẻ, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia, từ đó tiếp tục mang những giá trị đến với cộng đồng thông qua Human Act Now.”

NSƯT Quách Thu Phương tại họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026

Bản thân NSƯT Quách Thu Phương đã có nhiều năm tham gia các hoạt động xã hội và gần 10 năm đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương của VTV1. Từ trải nghiệm đó, bà cho rằng sự kết nối và đồng lòng là yếu tố quan trọng để những nguồn lực xã hội có thể đến đúng nơi cần thiết.

“Tôi cũng là người thường xuyên tham gia nhiều hoạt động xã hội và đồng hành gần 10 năm với chương trình Cặp lá yêu thương của VTV1. Qua đó, tôi nhận thấy sự kết nối và đồng lòng của mọi người rất quan trọng để những mảnh đời khó khăn, những gia đình và đặc biệt là các em nhỏ có thêm cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Đôi khi vì cuộc sống và những mưu cầu riêng, chúng ta quên mất xung quanh vẫn còn nhiều mảnh đời, nhiều góc khuất cần được quan tâm. Mỗi người có thể bắt đầu từ việc dành một chút thời gian, trực tiếp tham gia hoặc lan tỏa đến những người cùng chung chí hướng để cùng tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.”

“Điều chúng ta thiếu đôi khi chỉ là cơ hội để bắt đầu”

Những người đã có nhiều năm hoạt động cộng đồng nhìn thấy ở thế hệ trẻ một nguồn năng lượng mới, nhưng để năng lượng ấy trở thành tác động cụ thể, người trẻ cũng cần những điểm bắt đầu, cơ hội và mạng lưới kết nối. Đó cũng là khoảng trống Human Act Now hướng tới trong hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng những “Future Changemaker” - thế hệ tạo tác động kế cận.

Hoa hậu Nguyễn Phương Linh cùng hai Á hậu Trần Mỹ Lan và Nguyễn Ngọc Bảo Trân tại họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026

Với Nguyễn Phương Linh, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, khoảng cách giữa mong muốn đóng góp và một hành động cụ thể đôi khi chỉ là việc chưa tìm được cơ hội để bắt đầu.

“Bản thân tôi là một người trẻ, tôi hiểu cảm giác muốn làm một điều gì đó ý nghĩa nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ người trẻ hiện nay không thiếu sự quan tâm hay mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Điều chúng ta thiếu đôi khi chỉ là cơ hội để bắt đầu.

Human Act Now có thể trở thành cầu nối để biến những mong muốn đó thành những hành động thiết thực. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình tham gia Human Act Now để tinh thần ‘Hợp lực cộng đồng’ ngày càng lan tỏa, không chỉ trong phạm vi chương trình mà trở thành một hành động tốt chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày.”

Từ nhu cầu có một điểm bắt đầu, câu chuyện tiếp tục mở sang vai trò của những người có sức ảnh hưởng. Bởi trong môi trường mạng xã hội, một câu chuyện có thể được lan truyền rất nhanh, nhưng sự lan tỏa ấy sẽ tạo ra giá trị cộng đồng lớn hơn khi người xem biết mình có thể tiếp tục làm gì.

Đó cũng là điều mà Bảo Trân, Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, nhìn nhận. Theo cô, một lời kêu gọi chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó dẫn người tiếp nhận đến một hành động cụ thể. Trong đó, mạng xã hội có thể đóng vai trò như điểm bắt đầu để kết nối câu chuyện, thông tin và những người muốn tham gia.

“Những lời kêu gọi chỉ là điểm bắt đầu. Từ các trang tin và mạng xã hội, chúng ta có thể biến những câu chuyện đẹp thành lời kêu gọi cụ thể, để mọi người biết thông tin để có thể tham gia các hoạt động vì cộng đồng ở đâu, như thế nào.

Tôi tin rằng khi thông tin tạo được niềm tin và mở ra cơ hội để mọi người hành động, ngay từ những việc nhỏ nhất, sẽ tạo nên sức mạnh của cộng đồng.”

Với góc nhìn này, vai trò của social media không chỉ nằm ở việc đưa một câu chuyện đến với nhiều người hơn. Quan trọng hơn, mỗi câu chuyện cần mở ra một “điểm chạm” để người tiếp nhận biết mình có thể làm gì tiếp theo.

Ngọc Nữ, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Ngọc Nữ, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2017, cho rằng đây cũng là trách nhiệm của những người đang có khả năng kết nối và tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội.

“Trên mạng xã hội, đặc biệt với những người có sức ảnh hưởng như tôi, bên cạnh giá trị kết nối và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, việc biến sự quan tâm thành hành động cũng là một trong những sức mạnh lớn nhất.

Khi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện trên mạng xã hội, điều đó có thể tạo thêm một hoặc nhiều ‘điểm chạm’ về hành động. Sau khi biết đến một câu chuyện, bản thân tôi cũng như khán giả cần biết mình có thể làm gì, hành động như thế nào để tạo thêm những giá trị cho cộng đồng.”

Từ những góc nhìn, câu chuyện về người trẻ trong Human Act Now hiện lên không chỉ là câu chuyện của nhiệt huyết. Đó còn là câu chuyện về cơ hội để bắt đầu, thông tin để biết cách tham gia và mạng lưới để những hành động riêng lẻ có thể gặp nhau.

Rất nhiều các KOL, người nổi tiếng khác đã có mặt tại họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026

Đây cũng là hướng đi mà Human Act Now đặt ra khi xây dựng mạng lưới thế hệ tạo tác động kế cận, thông qua các hoạt động tại trường học, doanh nghiệp và những điểm kết nối vùng. Khi người trẻ có cơ hội tiếp cận tri thức, trải nghiệm thực tế và gặp những người cùng muốn tạo ra giá trị, “hành động vì cộng đồng” có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rồi được nối dài bằng sức mạnh của nhiều người.