Danh tính nam thanh niên bị nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh, hé lộ thông tin bất ngờ

Theo chủ quán, nam thanh niên đã nhiều lần đến quán của ông gây rối.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên bị nhân viên nhà hàng chuyên thịt dê ở Ninh Bình cầm điếu cày đuổi đánh gây xôn xao dư luận, chia sẻ trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê nơi xảy ra sự việc cho biết, nam thanh niên trong clip là N.V.T. Còn người đàn ông cầm điếu cày đuổi đánh anh T. là ông Dương Văn Hưng (sinh năm 1959, trú tỉnh Ninh Bình, nhân viên nhà hàng).

Theo ông Hào, anh T. đã nhiều lần đến nhà hàng chửi bới và khiêu khích ông Hưng. Chiều ngày xảy ra sự việc (28/9), anh T. đến quán 2 lần. Cũng theo ông Hào, anh T. đã có những lời lẽ lăng mạ, xưng hô “mày - tao” với ông Hưng và dùng điện thọai livestream trên mạng xã hội.

Ông Hào nói thêm, trong việc làm ăn, nhà hàng của ông không có mâu thuẫn hay cạnh tranh gì với nhà hàng dê của gia đình anh T. Tuy nhiên, nam thanh niên đã nhiều lần sang quán của ông Hào gây rối. Trước khi xảy ra vụ va chạm giữa anh T. và ông Hưng, vào ngày 19/9, ông Hào cũng đã gửi đơn đến Công an phường Tây Hoa Lư và Công an tỉnh Ninh Bình để yêu cầu làm rõ sự việc.

Theo đoạn clip được lan truyền, thời điểm xảy ra sự việc, ông Hưng đang làm việc tại quán thì anh T. đến livestream. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trên báo VTC News, ông Hào chia sẻ thời điểm xảy ra va chạm, ông đang đi tập thể dục nên không có mặt tại nhà hàng. Khi trở về và phát hiện sự việc đang xảy ra, ông đã gọi điện báo Công an phường Tây Hoa Lư lúc 17 giờ 16 phút. Những người liên quan sau đó đã đến trụ sở công an làm việc.

Được biết, ông Hưng đã làm việc tại nhà hàng của ông Hào khoảng 10 năm. Sau sự việc, người đàn ông tỏ ra lo lắng trước thông tin nam thanh niên đề cập việc bồi thường liên quan thời gian điều trị. Ông Hào mong muốn cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ nguyên nhân, diễn biến, trách nhiệm của những người liên quan, xử lý đúng người, đúng tội.

Cũng trên báo VietNamNet, chủ quán chia sẻ, sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi điện hỏi cách liên lạc để động viên, hỗ trợ kinh phí cho ông Hưng song người đàn ông từ chối nhận. Phía nhà hàng sẽ hỗ trợ ông Hưng các thủ tục và chi phí phát sinh liên quan đến vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến trước quán ăn chuyên thịt dê, dùng điện thoại quay người đàn ông là nhân viên của quán và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Nhân viên quán cũng dùng điện thoại quay lại. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn và nhân viên của quán đã cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên. Lúc này, nam thanh niên bỏ chạy và gào lên kêu cứu.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc xác minh, làm rõ diến biến vụ việc, nguyên nhân xảy ra va chạm và trách nhiệm của những người liên quan.

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