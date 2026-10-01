Tin vui cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Chính phủ vừa quyết định kéo dài thêm 3 tháng các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, qua đó duy trì mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, thuế bảo vệ môi trường 0 đồng cùng cơ chế ưu đãi về thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo nghị quyết, thời hạn áp dụng Nghị quyết 25/2026/NQ-CP và Nghị định 72/2026/NĐ-CP được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Đồng thời, các quy định về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tại Nghị quyết 19/2026/QH16 của Quốc hội cũng tiếp tục được áp dụng trong cùng thời gian. Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026.

Nhiên liệu bay tiếp tục hưởng thuế nhập khẩu 0%

Theo Nghị định 72/2026/NĐ-CP, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng năng lượng đã được giảm mạnh từ tháng 3.

Trong đó, xăng động cơ không pha chì và một số nguyên liệu pha chế xăng được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0%. Dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và dầu hỏa được giảm từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu khác cũng được đưa về mức 0%.

Với thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết 19/2026/QH16 quy định mức thuế đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay ở mức 0 đồng/lít.

Các mặt hàng này đồng thời thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Như vậy, từ ngày 1/10 không xuất hiện một đợt giảm thuế mới so với tháng 9. Thay vào đó, quyết định của Chính phủ giúp các mức ưu đãi đang áp dụng không kết thúc vào ngày 30/9 và tiếp tục được duy trì trong 3 tháng cuối năm.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng không thuộc nhóm được kéo dài theo Nghị quyết 43. Sắc thuế này được thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn.

Cũng trong ngày 30/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3112/TTTN-XD, thông báo nội dung chính sách mới tới các thương nhân để chủ động tính toán giá bán xăng dầu từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực.

Giá xăng dầu vẫn ở vùng cao sau nhiều lần tăng liên tiếp

Việc tiếp tục duy trì ưu đãi thuế diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh trong tháng 9.

Tại kỳ điều hành ngày 24/9, xăng E5 RON 92 tăng 1.260 đồng/lít lên 26.390 đồng/lít, trong khi E10 RON 95-III tăng 1.450 đồng/lít lên 27.080 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng thêm 550 đồng/lít lên 30.490 đồng/lít.

So với đầu tháng 9, giá E5 RON 92 đã tăng khoảng 4.630 đồng/lít, còn E10 RON 95-III tăng khoảng 4.480 đồng/lít. Dầu diesel tăng khoảng 2.410 đồng/lít.

Trong bối cảnh này, việc giữ các sắc thuế ở mức thấp không đồng nghĩa giá nhiên liệu sẽ giảm tương ứng, bởi giá bán còn phụ thuộc giá dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh và nguồn cung. Tuy nhiên, chính sách giúp tránh một phần áp lực tăng giá nếu các mức thuế cũ quay trở lại từ đầu tháng 10.

Các hãng hàng không, trong đó có Vietjet, được hưởng lợi thế nào?

Một nhóm chịu tác động trực tiếp từ quyết định trên là các hãng hàng không do nhiên liệu bay chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khai thác.

Nghị định 72 trước đó đã đưa thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiên liệu động cơ máy bay từ 7% về 0%, trong khi thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay cũng được đưa về 0 đồng/lít. Việc kéo dài chính sách đến hết tháng 12 giúp các hãng tránh nguy cơ chi phí nhiên liệu tăng thêm ngay từ quý IV do yếu tố thuế.

Tác động này đáng chú ý với Vietjet. Trong báo cáo thường niên, hãng cho biết nhiên liệu thường chiếm khoảng 38-45% tổng chi phí hoạt động, lớn nhất trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, chi phí nhiên liệu của Vietjet đạt hơn 12.427 tỷ đồng, cho thấy chỉ một biến động nhỏ về giá nhiên liệu cũng có thể tạo ra thay đổi đáng kể về chi phí khai thác.

Do đó, việc giữ thuế nhập khẩu nhiên liệu bay ở mức 0% và tiếp tục miễn thuế bảo vệ môi trường không tạo thêm một khoản lợi ích mới so với quý III, nhưng giúp Vietjet cũng như các hãng hàng không khác tránh một cú tăng chi phí do chính sách thuế trong ba tháng cuối năm.

Đây cũng là giai đoạn các hãng thường chuẩn bị tăng tần suất phục vụ mùa cao điểm cuối năm và Tết. Trong trường hợp giá nhiên liệu thế giới tiếp tục ở mức cao, việc duy trì các ưu đãi thuế sẽ giúp giảm bớt một phần áp lực lên chi phí vận hành, giá vé và biên lợi nhuận.

Tuy vậy, mức hưởng lợi thực tế còn phụ thuộc giá nhiên liệu nhập khẩu, tỷ giá, hợp đồng mua nhiên liệu của từng hãng và mức độ các doanh nghiệp đầu mối chuyển phần ưu đãi thuế vào giá bán nhiên liệu bay.

Chính phủ cũng để ngỏ khả năng tiếp tục điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách. Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường, Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét quyết định.