Đúng 2 ngày nữa, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tuyển thêm 300 người mới về làm việc, yêu cầu cận không quá 3 độ, không niềng răng, thu nhập tới 30 triệu đồng/tháng

Công việc với nhiều yêu cầu đặc thù, người tham gia còn có cơ hội được tài trợ học bổng.

Theo thông tin đăng tải trên Vietjet Careers - website tuyển dụng chính thức của Vietjet, hãng tổ chức "Mega Cabin Crew Sky Career Day" tại Hà Nội vào ngày 3/10/2026, với số lượng cần tuyển là 300 tiếp viên hàng không. Vietjet gọi đây là ngày hội tuyển dụng tiếp viên lớn nhất trong năm của hãng.

Theo thông báo tuyển dụng, nhân sự được tuyển có thể làm việc tại Đà Nẵng và Cam Ranh theo dạng cố định, trong khi TP.HCM và Hà Nội áp dụng hình thức linh hoạt. Vietjet cũng lưu ý lịch tuyển dụng có thể thay đổi trong một số trường hợp, do đó ứng viên cần kiểm tra thông tin mới nhất trên kênh tuyển dụng chính thức trước khi tham dự.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu về bằng cấp không quá cao. Vietjet quy định ứng viên chỉ cần tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên. Tuy nhiên, công việc đặc thù trên máy bay khiến người dự tuyển phải đáp ứng thêm khá nhiều tiêu chuẩn về sức khỏe, hình thể, thị lực và ngoại ngữ.

Thông báo được đưa ra bởi Vietjet

Cận không quá 3 độ, không được niềng răng

Theo Vietjet Careers, ứng viên thông thường phải trong độ tuổi 18-30. Riêng người đã có kinh nghiệm làm tiếp viên, giới hạn tuổi được mở rộng lên 31 đối với nữ và 35 đối với nam.

Về hình thể, ứng viên nữ cần cao từ 1,60 m khi đi chân trần, chỉ số BMI trong khoảng 18,5-22. Với nam, chiều cao tối thiểu là 1,70 m, BMI từ 20-24. Ngoài ra, ứng viên phải bảo đảm sức khỏe đáp ứng các quy định đối với tiếp viên hàng không.

Riêng tiêu chuẩn về mắt và răng được hãng quy định khá cụ thể. Thông tin tuyển dụng của Vietjet nêu ứng viên phải có mắt cân đối, không cận quá 3 độ, không lé và màu mắt hai bên đồng đều. Ứng viên đồng thời không được niềng răng trong quá trình dự tuyển.

Vietjet cũng lưu ý ứng viên không sử dụng bột, thạch hoặc những hình thức trang điểm khác nhằm che sẹo, hình xăm khi tham gia tuyển dụng. Như vậy, dù yêu cầu học vấn tối thiểu chỉ ở mức THPT, người muốn trở thành tiếp viên vẫn cần tự kiểm tra khá kỹ những điều kiện liên quan đến ngoại hình và sức khỏe trước khi đăng ký.

Ảnh Vietjet Air

Ngoại ngữ cũng là một trong những tiêu chí đầu vào. Ứng viên phải có khả năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh và sở hữu TOEIC từ 500 điểm, hoặc chứng chỉ tương đương như IELTS 4.0, TOEFL iBT 40, TOEFL ITP 450. Người tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh cũng thuộc nhóm điều kiện được Vietjet nêu trong thông báo.

Không chỉ kiểm tra hồ sơ theo cách truyền thống, đợt tuyển lần này còn có sự tham gia của công nghệ AI. Quy trình Vietjet công bố gồm kiểm tra hồ sơ và CCCD, kiểm tra ngoại hình bằng AI, đo chiều cao và BMI, thi catwalk kết hợp phỏng vấn AI, thi tài năng theo nhóm và cuối cùng là phỏng vấn với hội đồng tuyển dụng.

Người mới có thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng

Cùng với các tiêu chuẩn đầu vào, mức thu nhập là một trong những thông tin đáng chú ý nhất trong đợt tuyển dụng này.

Theo công bố trên Vietjet Careers, tiếp viên mới có thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng, trong khi mức dành cho tiếp viên trưởng có thể lên tới 65 triệu đồng/tháng. Hãng cũng giới thiệu lộ trình từ tiếp viên mới lên tiếp viên trưởng có thể bắt đầu từ khoảng 12 tháng. Đây là mức thu nhập do doanh nghiệp công bố trong thông tin tuyển dụng, không đồng nghĩa mọi nhân sự mới đều mặc định nhận mức 30 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, ứng viên tham gia ngày hội tuyển dụng tại Hà Nội ngày 3/10 thuộc chương trình được tài trợ 50% học phí. Vietjet còn công bố giải thưởng lần lượt 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng dành cho ba học viên xuất sắc nhất. Nhân sự cũng được giới thiệu các quyền lợi như vé máy bay miễn phí cho gia đình trên mạng bay của hãng, bảo hiểm sức khỏe cùng hơn 60 chính sách phúc lợi trong hệ sinh thái.

Một số hình ảnh về ngày hội tuyển dụng của Vietjet khu vực TP.HCM diễn ra ngày 18/9 vừa qua (Ảnh Vietjet Air)

Dù vậy, vượt qua ngày tuyển dụng chưa đồng nghĩa ứng viên có thể ngay lập tức làm việc trên các chuyến bay. Theo Vietjet, người trúng tuyển còn phải hoàn thành khóa đào tạo tiếp viên hàng không ban đầu theo hợp đồng đào tạo với Victoria Aviation Academy. Học viên được hỗ trợ địa điểm lưu trú trong toàn bộ thời gian tham gia khóa đào tạo.

Với những người dự định tham gia đợt tuyển ngày 3/10, việc kiểm tra trước chiều cao, BMI, thị lực, tình trạng niềng răng cũng như chuẩn bị chứng chỉ ngoại ngữ và giấy tờ cá nhân là cần thiết. Đặc biệt, do Vietjet cho biết lịch trình có thể được điều chỉnh trong một số trường hợp, ứng viên nên tiếp tục theo dõi Vietjet Careers trước ngày diễn ra sự kiện để cập nhật thông tin chính thức mới nhất.