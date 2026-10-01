Hôm nay (1/10), AEON Việt Nam chính thức mở cửa TTTM quy mô vừa đầu tiên tại Đồng bằng sông Hồng

Hôm nay, TTTM AEON Hải Dương sẽ chính thức mở cửa và được khai trương vào ngày 3/10 tới.

Sáng nay (1/10), Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 01/10/2026, trước khi tổ chức Lễ Khai trương vào ngày 03/10/2026 tại phường Thạch Khôi (Hải Phòng).

Đáng chú ý, đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của AEON tại khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tọa lạc tại phường Thạch Khôi, TTTM AEON Hải Dương sở hữu vị trí trên trục giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với khu vực trung tâm thành phố cảng Hải Phòng.

Nhờ lợi thế này, TTTM có khả năng tiếp cận và phục vụ hơn 330.000 dân cư trong bán kính khoảng 15 phút di chuyển. Đây là khu vực đang tập trung cộng đồng dân cư phát triển nhanh, với nhiều gia đình trẻ, nhân viên văn phòng và người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Trung tâm được xây dựng trên khu đất khoảng 3,5ha, tổng diện tích sàn khoảng 3,8ha, diện tích cho thuê khoảng 26.000m². Ngoài ra, TTTM được bố trí bãi gửi xe miễn phí với sức chứa lên tới 600 ô tô và 1.100 xe máy, đáp ứng nhu cầu di chuyển và mua sắm của người dân trong khu vực.

Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương gồm 3 tầng nổi, kết hợp khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON với 37 cửa hàng chuyên doanh, mang đến đa dạng tiện ích và trải nghiệm để gia đình ba thế hệ cùng tận hưởng trọn vẹn một ngày.

Tầng 1 gồm Siêu thị thực phẩm, khu vực Delica & Bakery, nhà hàng và quán cà phê, khu vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thời trang, thể thao, xe đạp, sản phẩm phục vụ du lịch và các ngành hàng khác.

Bên cạnh đó, Sảnh sự kiện sẽ tổ chức xuyên suốt trong năm các sự kiện theo mùa, hoạt động giới thiệu sản phẩm và sự kiện giao lưu cộng đồng, kiến tạo không gian để khách hàng địa phương gặp gỡ và kết nối.

Ảnh: UBND TP Hải Phòng

Tầng 2 tập trung vào thời trang, không gian sống, trẻ em và giải trí. Bên cạnh thời trang, sản phẩm phong cách sống, ẩm thực và sách, tầng 2 bố trí Kids Republic, khu vui chơi trong nhà KID’S BOX JUMBO và khu vui chơi giải trí GiGO, quy tụ đa dạng tiện ích dành cho cả trẻ em và người lớn.

Tầng 3 là rạp chiếu phim và bãi đỗ xe. Rạp chiếu phim AEON Beta Cinema được bố trí tại tầng 3, mang đến không gian giải trí để các gia đình cùng thưởng thức phim bên cạnh trải nghiệm mua sắm và ẩm thực.

Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương sẽ mở cửa xuyên suốt trong năm. Tầng 1 hoạt động từ 8-22 giờ; tầng 2 và các cửa hàng chuyên doanh từ 10-22 giờ các ngày trong tuần, 9-22 giờ vào cuối tuần và ngày lễ; tầng 3 và rạp chiếu phim từ 10 giờ đến 2 giờ.

Khi đi vào vận hành, Trung tâm sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, trong đó khoảng 450 người làm việc tại khu vực AEON Hải Dương GMS.