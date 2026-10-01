Khám xét 200 địa điểm tại nhiều tỉnh thành trong chuyên án đặc biệt lớn, bắt vợ chồng Võ Thị Kim Thúy SN 1983

Phá chuyên án đặc biệt lớn này là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 1/10/2026, báo Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả về nguồn gốc xuất xứ và chỉ tiêu chất lượng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Đỗ Xuân Nam (sinh năm 1989, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, phối hợp cùng hệ sinh thái doanh nghiệp do vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (sinh năm 1983) và Dương Hồng Sơn (sinh năm 1980, cùng trú tại TP.HCM) điều hành.

Các đối tượng liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả bị bắt giữ. Ảnh: TPO

Mạng lưới doanh nghiệp "ma" và chiêu trò "rút ruột" hàm lượng NPK

Đưa tin từ họp báo, Tiền phong cho biết các đối tượng đã triệt để lợi dụng tư cách pháp nhân của hàng loạt doanh nghiệp do Thúy và Sơn trực tiếp điều hành, gồm: Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư (trụ sở tại TP.HCM, chi nhánh tại Đồng Nai), Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam để tổ chức nhập khẩu, pha trộn, thay đổi nhãn mác và phân phối sản phẩm.

Không chỉ "phù phép" nguồn gốc xuất xứ của các dòng phân nở giá rẻ (bình quân khoảng 4.900 đồng/kg từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Hà Lan) thành phân bón cao cấp của Bỉ (giá từ 9.000 – 9.200 đồng/kg) để hưởng chênh lệch hơn 4.100 – 4.300 đồng/kg, nhóm đối tượng còn áp dụng thủ đoạn gian lận chất lượng tinh vi:

Cắt giảm hàm lượng dinh dưỡng: Chủ động rút bớt hàm lượng Đạm, Lân, Kali trong công thức chuẩn, thay thế bằng các chất phụ gia và nguyên liệu giá rẻ.

Gian lận thông số bao bì: Thu mua phân bón NPK thành phẩm chất lượng thấp về phối trộn thêm nguyên liệu trôi nổi, sau đó đóng gói vào các bao bì in sẵn hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều lần so với thực tế để trục lợi từ người nông dân.

Đồng loạt khám xét 200 điểm kinh doanh, thu giữ gần 1.000 tấn nguyên liệu

Quy mô của đường dây được xác định trải rộng khắp các vùng nông nghiệp trọng điểm phía Nam và Tây Nguyên. Theo tờ Dân Việt, Cơ quan điều tra đã đồng loạt triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp tại 200 tổ chức, cá nhân, đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu giữ lượng lớn tang vật vi phạm:

Tại 200 đại lý, điểm phân phối liên tỉnh: Thu giữ tổng cộng 382.265kg phân bón giả.

Tại Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư: Niêm phong 26 chủng loại phân bón gồm 244.725kg phân bón giả, 957.580kg nguyên liệu phục vụ pha trộn, đóng gói cùng 58.573 vỏ bao bì in các nhãn hiệu khác nhau.

Tại Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh: Tạm giữ 6.064 bao phân bón (tổng trọng lượng 249.575kg), trong đó có 610 bao thành phẩm (trọng lượng 28.500kg) mang nhãn mác của công ty này. Ngoài ra, lực lượng công an còn truy xét, thu giữ thêm 1.630 bao (trọng lượng 40.750kg) do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất đang được tiêu thụ tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Hồ sơ chuyên án chỉ rõ, dù chỉ nhập khẩu chính ngạch 555 tấn phân bón từ Bỉ trong hai năm 2025–2026, nhóm đối tượng đã tung ra thị trường hơn 24.243 tấn hàng hóa. Trong đó, có tới 23.782 tấn là hàng giả mạo nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 154 tỷ đồng. Lượng tồn kho thực tế bị niêm phong ban đầu là 93.625kg.

Theo Vietnamnet, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội:

Tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" (điểm b, khoản 4, Điều 195 BLHS): Đối tượng Đỗ Xuân Nam, Võ Thị Kim Thúy và Dương Hồng Sơn.

Tội "Sản xuất hàng giả là phân bón" (điểm b, khoản 4, Điều 195 BLHS): Đối tượng Dương Văn Tuấn.

Tội "Buôn bán hàng giả là phân bón": Đối tượng Hồ Bá Đức (điểm b, khoản 4, Điều 195 BLHS) và Võ Vũ Toại (điểm c, khoản 3, Điều 195 BLHS).