Bắt giữ nhóm đối tượng đột nhập phòng ngủ của trụ trì chùa Phước Vân trộm 3,5 tỷ đồng

Lợi dụng lúc nhà chùa làm lễ, nhóm đối tượng cộm cán có nhiều tiền án đã phân vai cảnh giới, đột nhập để vét sạch tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Sau khi trộm được tiền tại Đắk Lắk, đối tượng cầm đầu thậm chí đã sắm ngay một chiếc ô tô mới.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan chức năng vừa bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành khác.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm 16 và sáng 17/2, tại chùa Phước Vân, thuộc thôn 23, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công an cung cấp

Lợi dụng thời điểm đêm khuya, khi nhà chùa đang tập trung tổ chức lễ cúng Giao thừa tại Chính điện, kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì. Đối tượng dùng cây phá cửa gỗ rồi lấy đi nhiều tài sản có giá trị, tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Nhận tin, công an có mặt điều tra truy xét đối tượng gây án.

Ngày 15/8, Công an bắt giữ Hà Văn Yên (38 tuổi, có 3 tiền án về trộm cắp tài sản), Ngô Văn Hòa (37 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định, ngày 16/2, Thanh điều khiển ô tô chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân.

Khi đến nơi, Hòa đứng ngoài cảnh giới, còn Yên đột nhập vào chùa, dùng cây phá cửa gỗ rồi lấy trộm toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Sau khi gây án, nhóm lên ô tô tẩu thoát. Sau đó, Yên sử dụng tiền trộm cắp được để mua một chiếc ôtô.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận đã thực hiện thêm 17 vụ trộm cắp tại các chùa trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra, tổng giá trị tài sản nhóm đối tượng khai nhận đã trộm cắp tại các chùa hơn 4 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện công an đang điều tra mở rộng.