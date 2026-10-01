Công an thông báo đến tất cả người dân nhận được cuộc gọi từ nhân viên tự xưng Viettel Post có nội dung sau

Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên Viettel Post gọi báo đơn hàng, dụ người dân cung cấp OTP, thông tin ngân hàng, truy cập link lạ hoặc chuyển tiền để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, một số người dân phản ánh nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là nhân viên Viettel Post, thông báo có đơn hàng từ TikTok Shop, Shopee, Lazada và yêu cầu xác nhận nhận hàng, hủy đơn hoặc xử lý đơn hàng không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, số điện thoại hiển thị trên một số cuộc gọi có thể giống số tổng đài hoặc số liên hệ giao hàng, khiến người nghe dễ tin tưởng. Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây có thể là thủ đoạn giả mạo số gọi (Caller ID spoofing), trong đó đối tượng sử dụng công nghệ để làm giả số điện thoại hiển thị nhằm mạo danh đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử hoặc các tổ chức uy tín.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Sau khi tiếp cận, các đối tượng thường đưa ra nhiều lý do như đơn hàng chưa thanh toán, đơn hàng bị lỗi, cần xác nhận thông tin, hủy đơn, hoàn tiền hoặc xử lý một đơn hàng mà người dân không đặt.

Từ đó, đối tượng có thể yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; truy cập đường link lạ; kết bạn qua Zalo; cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền với lý do "xác minh", "hủy đơn", "nhận hoàn tiền".

Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ và mã bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Người dân cũng không nên bấm vào các đường link lạ do người tự xưng là nhân viên giao hàng, nhân viên sàn thương mại điện tử hoặc ngân hàng gửi đến; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc ứng dụng điều khiển điện thoại theo hướng dẫn của người lạ.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi thông báo có đơn hàng nhưng bản thân không đặt, người dân cần bình tĩnh kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng chính thức của sàn thương mại điện tử hoặc liên hệ tổng đài chính thức của đơn vị vận chuyển để xác minh.

Đặc biệt, người dân không chuyển tiền với các lý do như "xác minh đơn hàng", "phí hủy đơn", "phí hoàn tiền", "phí bảo đảm" khi chưa kiểm chứng rõ ràng.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt những người thường xuyên mua hàng trực tuyến, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng hoặc nhân viên sàn thương mại điện tử. Việc chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức sẽ giúp hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai