Lời khai của TikToker Phannhibeauty và bạn trai “Hoàng Nato” trong chuyên án triệt phá 8 đường dây ma túy

Lấy lý do mua pod chứa chất cấm để chữa mất ngủ, "Hoàng Nato" và TikToker Phannhibeauty cuối cùng vẫn phải cúi đầu nhận tội, đồng thời gửi lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới trẻ về hiểm họa ma túy núp bóng tinh vi.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan 8 đường dây ma túy trong chuyên án vừa triệt phá.

Trong số 126 người bị bắt có Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức "Hoàng Nato", ngụ phường Gia Định) và Phan Kim Nhi (37 tuổi, TikToker Phannhibeauty, bạn gái “Hoàng Nato”). Tại công an, cả 2 khai nhận cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy loại Etomidate.

Đối tượng Hoàng Nato (Ảnh: CACC)

"Hoàng Nato" khai nhận sử dụng PodChill chứa Etomidate lần đầu vào ngày 7/9. Thời điểm này, Hoàng đến chơi nhà Phan Kim Nhi. Người này khai là do trước đó thấy nhiều người sử dụng nên nhờ mua 5 ống về để cùng bạn gái sử dụng. Ngày 12/9, "Hoàng Nato" tiếp tục nhờ mua 5 ống PodChill chứa Etomidate để hút cùng Nhi. Tuy nhiên, sau đó cả hai bị công an phát hiện, bắt giữ.

Còn Phan Kim Nhi khai nhận biết đến ma túy PodChill khi đi nhậu và thấy bạn sử dụng nên sử dụng theo. Nhi khai rằng, sau khi mua về, Hoàng là người lắp đầu Pod vào thân Pod và sử dụng trước, sau đó Nhi mới sử dụng. Mỗi lần, Nhi khai chỉ hút khoảng 1-2 hơi rồi đi ngủ. Trung bình mỗi ống PodChill cả hai sử dụng được trong khoảng hơn 1 ngày. Nhi nói bản thân thường xuyên mất ngủ nên thấy PodChill giúp dễ ngủ.

Phan Kim Nhi - TikToker Phannhibeauty (Ảnh: CACC)

Đến nay, "Hoàng Nato" và Phan Kim Nhi đều cho biết đã nhận thức việc sử dụng ma túy của mình là sai trái, trái pháp luật và gửi lời mong muốn mọi người không sử dụng ma túy PodChill cũng như các loại ma túy khác.

Theo công an, "Hoàng Nato" là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp và cũng có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội. Còn Phan Kim Nhi được biết đến với những video có tương tác lớn, nội dung chủ yếu chia sẻ về cuộc sống dư dả, sang chảnh.

Trước đó, ngày 21/9, Phòng PC04 cùng các đơn vị đã triệt phá công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn; tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy” đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng; trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng khác bị bắt giữ trong đường dây (Ảnh: CACC)

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994, ngụ Phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng), Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Công an hu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.