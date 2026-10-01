120 tấn kết cấu thép được đưa vào vị trí, "siêu cầu" vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên bước vào giai đoạn quan trọng

Đơn vị thi công cho biết sẽ tiếp tục triển khai các đốt dầm dọc chủ, từng bước hoàn thiện hệ kết cấu của hai nhịp cầu.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - một trong những nhà thầu thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo, ngày 30/9, tại nhịp TC6–TC7 của cầu Trần Hưng Đạo, Đạt Phương chính thức lao lắp 2 đốt dầm ngang đầu tiên, đánh dấu bước chuyển sang thi công kết cấu phần trên tại 2 nhịp TC5–TC6 và TC6–TC7 do Đạt Phương đảm nhận. Mỗi đốt dầm dài 33m, rộng 2,8m, cao từ 2,2–2,8m và nặng khoảng 60 tấn. Tổng khối lượng kết cấu thép được lắp trong hôm ngày 30/9 là 120 tấn.

Để đưa những cấu kiện có khối lượng lớn vào vị trí lắp dựng, Đạt Phương huy động hệ thống thiết bị chuyên dụng, gồm cẩu 650 tấn cùng superlift, kết hợp cẩu 150 tấn và 250 tấn. Đặc thù của nhịp TC6–TC7 là khu vực thi công nằm một phần trên bờ, một phần dưới nước, đặt ra yêu cầu cao trong tổ chức mặt bằng và luân chuyển thiết bị cỡ lớn.

Tổng khối lượng kết cấu thép được lắp trong hôm ngày 30/9 là 120 tấn (Ảnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương)

Trước thời điểm lao lắp, đội ngũ Đạt Phương đã hoàn thiện hệ kết cấu chính, kết cấu phụ trợ, hệ đà giáo và mặt bằng phục vụ thi công, sẵn sàng cho dấu mốc đầu tiên của giai đoạn lắp dựng kết cấu thép.

Hai đốt dầm đầu tiên là bước khởi đầu cho chuỗi lao lắp tiếp theo. Đạt Phương cho biết sẽ tiếp tục triển khai các đốt dầm dọc chủ, từng bước hoàn thiện hệ kết cấu của hai nhịp cầu. Tổng cộng 169 đốt cấu kiện chính, gồm dầm ngang, dầm dọc chính và dầm vòm, dự kiến được triển khai tại phạm vi TC5–TC6 và TC6–TC7.

'Siêu cầu' vượt sông Hồng hơn 16.000 tỷ đồng nối phố cổ với Long Biên

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,2km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.226,259 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điểm cuối dự án đầu tư kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề, thành phố Hà Nội; chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, chiều dài mỗi nhịp 145m; kết cấu vòm thép có biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Toàn tuyến bao gồm 3 nút giao: Nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng và Cổ Linh; nút giao với đường Nguyễn Sơn được thiết kế kết nối êm thuận với đường hiện trạng và phù hợp với quy hoạch. Đường dẫn đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường trục chính đô thị; Bố trí cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng giao thông, chiếu sáng kiến trúc, an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.

Cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía đông và đông bắc Thủ đô, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương phân luồng, giảm áp lực giao thông trong nội thị, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của đất nước, kết nối giữa các đường trục chính dọc theo 2 bờ sông Hồng; hoàn thiện hạ tầng khung của Thủ đô, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, của Hà Nội.