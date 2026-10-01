Mở cổng đề cử và đăng ký Giải thưởng Human Act Prize 2026: Tôn vinh và lan tỏa những hành động vì cộng đồng

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2026 chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và đề cử dự án từ ngày 21/09 đến hết ngày 15/11/2026.

Hành trình tôn vinh những dấu ấn xã hội bền bỉ

Human Act Prize là giải thưởng thường niên mang tầm vóc quốc gia nhằm vinh danh các dự án, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực, uy tín và lâu dài cho sự phát triển của xã hội. Qua các mùa giải, giải thưởng không chỉ đóng vai trò là một bệ phóng truyền thông mà còn trở thành nơi kết nối các mạng lưới hành động, kiến tạo hệ sinh thái các giải pháp xã hội bền vững tại Việt Nam.

Bước sang mùa giải 2026, ban tổ chức tiếp tục nâng cấp hệ thống giải thưởng toàn diện hơn, mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm chủ thể: từ các sáng kiến cơ sở, các mô hình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR/ESG) chuyên nghiệp cho đến các mô hình sản phẩm, dịch vụ và vai trò lãnh đạo truyền cảm hứng.

Hệ thống hạng mục đa tầng: Ghi nhận trọn vẹn mọi nỗ lực

Hệ thống hạng mục của Human Act Prize 2026 được phân định rõ ràng thành 4 nhóm chính, phản ánh đầy đủ bức tranh đa sắc của các hoạt động cộng đồng:

Hạng mục Human Act Prize: Hạng mục mang tính dấu ấn của Human Act Prize, vinh danh những dự án tiêu biểu nhất được lựa chọn từ các hạng mục giải thưởng, có đóng góp tích cực, bền vững và để lại dấu ấn nổi bật cho cộng đồng.

Hạng mục dự án

Dự án Truyền cảm hứng: Hạng mục vinh danh các dự án có khả năng lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và thúc đẩy cộng đồng cùng tham gia tạo ra những thay đổi tốt đẹp.

Dự án Hợp lực cộng đồng: Hạng mục vinh danh các dự án có khả năng kết nối và huy động những nguồn lực khác nhau, hình thành cơ chế phối hợp thực chất để cùng giải quyết các vấn đề cộng đồng, tạo ra giá trị và tác động lớn hơn.

Dự án Bền bỉ vì cộng đồng: Hạng mục vinh danh các dự án thể hiện tinh thần bền bỉ, sự cam kết và quyết tâm theo đuổi mục tiêu vì cộng đồng trong suốt quá trình triển khai, tạo ra những kết quả có giá trị và tác động lâu dài.

Dự án Vươn tầm tác động: Hạng mục vinh danh các dự án có sự phát triển rõ nét qua từng giai đoạn, từng bước mở rộng quy mô, nguồn lực và gia tăng tác động tích cực đối với cộng đồng.

Dự án Tiên phong vì cộng đồng: Hạng mục vinh danh các dự án tiên phong trong việc nhận diện và đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, có khả năng nhanh chóng đưa ra giải pháp và tạo ra tác động trong những bối cảnh cần sự ứng phó hiệu quả.

Dự án Kiến tạo bền vững” Hạng mục vinh danh các dự án tạo ra tác động xã hội rõ nét, có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực và lan tỏa trong cộng đồng.

Hạng mục sản phẩm/dịch vụ

Sản phẩm/Dịch vụ Bền vững: Hạng mục vinh danh các sản phẩm, dịch vụ có khả năng tạo ra giá trị bền vững, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, lợi ích của các bên liên quan và định hướng phát triển bền vững; đồng thời có tiềm năng mở rộng và thúc đẩy lối sống, tiêu dùng bền vững.

Sản phẩm/Dịch vụ Vì môi trường: Hạng mục vinh danh các sản phẩm tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và tạo ra những thay đổi thiết thực hướng tới phát triển bền vững.

Sản phẩm/Dịch vụ Vì con người: Hạng mục vinh danh các sản phẩm lấy con người làm trọng tâm, được phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra những giải pháp có giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Hạng mục cá nhân

Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng: Hạng mục vinh danh những cá nhân có dấu ấn lãnh đạo rõ nét trong các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện năng lực biến tầm nhìn thành hành động, quy tụ nguồn lực và tạo ra những giá trị tích cực, có sức lan tỏa và khả năng duy trì lâu dài.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký và đề cử dự án từ ngày 21/09 đến hết ngày 15/11/2026.

Bộ tiêu chí đánh giá khoa học và đa chiều

Để bảo đảm tính minh bạch, công bằng và chọn lọc chuẩn xác, Hội đồng Giám khảo Human Act Prize 2026 vận hành song song hai cơ chế đánh giá:

Bộ 5 tiêu chí nền tảng chung

Human Act Prize áp dụng một bộ tiêu chí chung cho tất cả các đề cử nhằm đánh giá những giá trị nền tảng và chất lượng tổng thể của các hoạt động tạo tác động xã hội. Bộ tiêu chí tạo ra một mặt bằng đánh giá thống nhất, giúp Hội đồng xem xét toàn diện mức độ cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tác động và khả năng lan tỏa. Bộ tiêu chí chung bao gồm:

Tính cam kết

Tính cam kết, hay mức độ cam kết, độ dài hơi của các dự án/sản phẩm/dịch vụ/ý tưởng CSR của doanh nghiệp. Tiêu chí này được xem xét bởi: Mức độ tài chính cam kết; Thời gian cam kết; Kế hoạch phát triển tương lai; Tính minh bạch của dự án.

Tính bền vững

Tính bền vững đánh giá khả năng tiếp nối các hoạt động CSR của dự án bởi cộng đồng. Tiêu chí này được xem xét bởi: Sự tham gia của cộng đồng; Tính lâu dài của tác động; Mức độ phụ thuộc vào nhà tài trợ (Nếu không còn nhà tài trợ, dự án có thể tiếp tục duy trì được không?)

Tính sáng tạo

Tính sáng tạo được thể hiện qua những phát kiến mới, những giải pháp đột phá mang tính phát hiện của dự án, sản phẩm/dịch vụ hoặc ý tưởng CSR. Tiêu chí này được xem xét bởi: Vấn đề xã hội được phát hiện mà mong muốn giải quyết; Tính sáng tạo trong giải quyết; Sự độc đáo của mô hình hoạt động

Tính tác động

Tính tác động đánh giá khả năng tạo ra tác động tích cực và rộng lớn. Tiêu chí này được xem xét bởi: Số lượng người hưởng lợi; Mức độ thay đổi trong cuộc sống của người hưởng lợi; Sự phù hợp với các mục tiêu vĩ mô của Chính phủ và LHQ

Tính lan tỏa

Tính lan tỏa đánh giá khả năng lan tỏa, nhân rộng, tạo ra cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng và các dự án tương tự. Tiêu chí này được xem xét bởi: Cảm hứng nhân văn từ dự án; Mô hình hoạt động thuận tiện, sáng tạo, dễ nhân rộng; Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng

Tiêu chí chuyên sâu theo từng hạng mục

Bên cạnh bộ tiêu chí chung, mỗi hạng mục giải thưởng có một bộ tiêu chí riêng được thiết kế nhằm đào sâu vào những đặc trưng, thế mạnh và giá trị nổi bật mà hạng mục đó hướng tới tôn vinh. Hai nhóm tiêu chí được sử dụng đồng thời và bổ trợ cho nhau, giúp Hội đồng vừa đánh giá toàn diện trên một mặt bằng chung, vừa nhận diện rõ dấu ấn riêng của từng đề cử.

Chi tiết các tiêu chí đánh giá xem tại: https://humanactprize.org/he-thong-giai-thuong

"Chúng tôi không muốn hành trình của một dự án với Human Act kết thúc ở khoảnh khắc nhận một chiếc cúp. Một giải thưởng tốt phải có khả năng mở ra những hành trình mới". Đó là cách ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Human Act Prize 2026 nhìn về hành trình của một giải thưởng.

Chính thức mở hai cổng tiếp nhận

Human Act Prize 2026 mở rộng cơ hội thông qua hai kênh tiếp nhận độc lập, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ sáng kiến xứng đáng nào:

Phương thức Đối tượng 1. Cộng đồng đề cử Mọi công dân, người thụ hưởng hoặc người quan sát xã hội muốn giới thiệu sáng kiến ý nghĩa. 2. Đăng ký Giải thưởng Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu dự án/sản phẩm trực tiếp chủ động nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đăng ký và đề cử: Từ ngày 21/09/2026 đến ngày 15/11/2026.

Mỗi nỗ lực vì cộng đồng, dù ở quy mô địa phương nhỏ bé hay chiến dịch tầm vóc quốc gia, đều xứng đáng được ghi nhận một cách trân trọng. Human Act Prize 2026 không đơn thuần là một sân chơi tranh giải, mà là bệ đỡ giúp các dự án xã hội hoàn thiện năng lực tự thân, kết nối nguồn lực và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Nếu bạn đang nắm giữ một sáng kiến tạo tác động, hãy chủ động đăng ký tham gia. Nếu bạn đang chứng kiến những con người thầm lặng cống hiến cho xã hội, hãy cùng đề cử để những giá trị nhân văn được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.