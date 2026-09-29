Cả ngày nắng oi, tối một nơi ở TP.HCM lại ngập như sông: Nước tràn vào nhà, người dân lại kê đồ "chạy triều"

Cả ngày nắng oi, nhưng khi triều cường dâng cao, đường Rạch Cùng, hướng ra bến phà Phú Định (phường Bình Đông, TP.HCM), lại ngập sâu như sông. Nước tràn vào nhà, người dân lại tất tả kê cao đồ đạc, bật máy bơm, dọn dẹp để ứng phó với những giờ “chạy triều” đã trở thành cảnh quen thuộc mỗi khi nước dâng.

Clip: Quân

Khoảng 18h ngày 29/9, một chiếc xe máy đang cố vượt qua đoạn ngập trên đường Rạch Cùng, hướng ra bến phà Phú Định, phường Bình Đông, TP.HCM, bất ngờ chết máy giữa dòng nước.

Người điều khiển phải xuống xe, lội giữa dòng nước ngập gần bánh xe để dắt phương tiện vào đoạn đường cao hơn. Phía sau, nhiều xe máy khác nối nhau di chuyển chậm, người dân liên tục né những vùng nước sâu để tìm đường qua.

Triều cường dâng cao khiến đường Rạch Cùng, hướng ra bến phà Phú Định, ngập sâu (Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

Cả tuyến đường chìm trong nước khi triều cường dâng cao. Nhiều đoạn ngập sâu khiến việc đi lại trở nên khó khăn, trong khi nước bắt đầu tràn vào những căn nhà nằm dọc hai bên đường.

Với những hộ dân sống tại đây, cảnh kê cao đồ đạc, bật máy bơm và canh nước mỗi khi triều lên đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt. Nhưng mỗi lần nước dâng cao, những xáo trộn ấy vẫn khiến một buổi tối bình thường trở nên tất bật.

Nước tràn vào nhà dân

Nhiều nhà trong khu vực dựng chắn trước cửa nhà (Ảnh: Quân)

Sống ngay trên đường Rạch Cùng, chị Lê Thị Cẩm Lệ cho biết mỗi đợt triều cường lên cao, sinh hoạt của gia đình lại bị đảo lộn. Những đêm nước tràn vào nhà, chị phải thức để kê cao đồ đạc và liên tục bơm nước ra ngoài.

"Có hôm nước dâng tràn gần tới gầm giường, cả nhà lại phải lềnh đềnh kê gạch nâng nền. Nhiều bữa đang dở bữa cơm gia đình cũng phải bỏ đũa giữa chừng để tập trung chống ngập", chị Lệ chia sẻ.

Người dân lội nước đi trên đường (Ảnh: Quân)

Nước ngập sâu vào trong nhà người dân (Ảnh: Quân)

Đồ đạc trong nhà đều phải kê cao (Ảnh: Quân)

Theo chị Lệ, cứ đến thời điểm triều lên, gia đình lại tất bật dọn dẹp, kê cao các thiết bị điện và bơm nước ra ngoài. Những vật dụng dễ hư hỏng cũng được hạn chế mua mới vì lo ngập nước.

"Hễ đến đúng 'giờ hẹn' của triều cường là lại tất bật thức dội sàn, tát nước bẩn ra lộ rồi sắp xếp lại đồ đạc. Thiết bị điện đành phải đôn cao hết mức, còn tủ quần áo thì chẳng ai dám sắm mới vì lo nước tràn vào làm mục hỏng", chị Lệ nói.

Ảnh: Quân

Theo dự báo, mực nước trên sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh trong đợt triều cường vào những ngày trung tuần tháng 8 âm lịch, dự kiến đạt đỉnh trong khoảng 28-30/9. Trong những ngày triều lên cao, các khu vực ven sông tại TP.HCM có thể tiếp tục xuất hiện tình trạng ngập, ảnh hưởng đến việc di chuyển cũng như sinh hoạt của người dân.